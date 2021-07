Los preparativos de España antes de enfrentarse a Suiza, "un equipo muy difícil de batir"

Desde el escenario en el que se ha ejercitado la Selección, el Estadio Petrovski, de cara al partido de cuartos de final de la Eurocopa ante Suiza, nos cuenta Alfredo Martínez la última hora del equipo nacional. El encuentro se va a disputar en el Arena de Sanpetesburgo con 34.000 entradas a la venta.

Luis Enrique puede contar con todos los jugadores aunque hay cuatro apercibidos de sanción, Jordi Alba, Busquets, Rodri y Pau que en caso de ver tarjeta no estarían en las semifinales si la Selección se clasifica. Suiza llega exultante tras el pase ante Francia pero cuentan con una importante baja, el que fue su mejor jugador ante los galos, Xhaka.

Suiza difícil de batir

Luis Enrique, seleccionador español, ha calificado a Suiza como "un equipo muy difícil de batir" y más tras eliminar a la vigente campeona del mundo, Francia, "opta a todo" en la competición.

"En su día hablé de Ucrania y de su entrenador, ahora está entre las ocho que pueden ganar el Europeo. Suiza tiene un entrenador de alto nivel, sabes unque independientemente de los jugadores que vayan a participar, te va a generar muchos problemas. En el Europeo está siendo reflejo de lo que son, un equipo muy difícil de batir que opta a todo", ha dicho el técnico sobre nuestro rival.

Sobre si está preocupado por los errores defensivos del partido ante Croacia Luis Enrique ha transmitido confianza en sus jugadores: "Lo he revisado explícitamente porque creo que somos una de las mejores selecciones a nivel defensivo de la Eurocopa. Ahí están no los datos, la manera que se consigues esos datos. Repasando los goles hay algún error puntual pero la actitud del equipo es muy buena, comportamientos repetidos a lo largo del Europeo y estoy contento de como gestionamos en defensa esos 10 minutos finales", ha asegurado Luis Enrique que confiesa que sí ha hablado con sus jugadores para que no se repita la forma de defender sin balón en los últimos minutos que costaron el empate de croacia.