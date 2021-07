Luis Enrique: “A mis jugadores les pongo un sobresaliente"

La nota al equipo: “A mis jugadores les pongo un sobresaliente bajo, un 9, porque no hemos llegado a la final. Cada uno de ellos ha sumado día a día. Desde el principio se han creído como queríamos jugar. Hemos demostrado que somo un equipo. Solo tengo elogios para ellos. No es una noche triste, es desazón. Pero hemos competido y hemos estado entre los mejores”.

Sensaciones en la prórroga: “Ellos estaban deseando llegar a los penaltis y nosotros habríamos jugado media hora más. Hemos tenido que dar nuestro mejor nivel porque ellos tienen mucha calidad. Si había un equipo que quería ganar, ese hemos sido nosotros. Lo hemos intentado y no tengo nada que reprocharles. Hay que gestionar la derrota, cuando uno pierde hay que levantarse”.

El planteamiento ante Italia: “Con la posición de Dani Olmo les hemos querido quitar la referencia a sus centrales, ellos defienden muy bien. Dani Olmo ha estado descomunal, es un jugador muy inteligente. Pero nos ha faltado macar las ocasiones que hemos tenido”.

El fallo de Morata en los penaltis: “Ha tenido que aguantar mucho durante esta Eurocopa y ha estado a un nivel bestial. Ha querido lanzar aunque tenía un problema en el aductor”.

El futuro del equipo: “Hemos crecido mucho, aunque no sé cuánto. Hay jugadores jóvenes, con ganas de triunfar. El objetivo era formar un equipo y creo que lo hemos conseguido. Creo que hay una buena base para el Mundial de Qatar. Espero que lleguemos al torneo con un grupo tan unido como este”.

La actuación de Pedri: “¿Os dais cuenta de la Eurocopa que ha hecho Pedri, con 18 años? Eso no lo ha hecho ni Don Andrés Iniesta. Lo que ha hecho Pedri en este torneo no se lo he visto a nadie con su edad”.