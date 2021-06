Los azzurri continúan su travesía en el desierto buscando una generación campeona y un estilo que les permita competir con los grandes equipos. Desde 2012 no llegan a una final europea y en el último Mundial ni siquiera estuvieron presentes. Con Roberto Mancini en el banquillo, Italia se presenta con un equipo equilibrado, un fútbol alegre y algunos jóvenes con talento como Chiesa o Barella que encarnan la nueva esperanza de los tifosi.

El objetivo

Una tetracampeona del mundo siempre juega para ganar el torneo, y más si es un país que ha vivido la victoria casi siempre contra los pronósticos. Sin embargo, nadie apuesta hoy por Italia en la final. El grupo sí le es propicio y tendrán tres partidos para coger tono y demostrar que lo de Rusia fue un borrón en la historia de la selección transalpina. Se las verá con una sorprendente Turquía y tendrá que decidir si quiere dar el timón del barco a los veteranos como Bonucci y Chiellini o apuesta decididamente por un nuevo estrellato de Chiesa o la pujanza de Barella, Sensi o Bastoni, los chicos del Inter campeón de Conte.

El crack

El peso del equipo italiano debería ir sobre los hombros de Marco Verratti. El centrocampista del PSG lleva muchos años en la élite y las oportunidades de dejar un legado como estrella mundial se van agotando. Con Mancini tendrá libertad en ataque, pero también cierta competencia que puede comerle el terreno sobre el césped, sobre todo Nicolo Barella. Mientras Italia espera a Verratti, otra vez, el país quiere poner sus esperanzas en una nueva estrella, Federico Chiesa. El atacante de la Juventus es de las pocas buenas noticias este año en Turín y a sus 23 años encara su primera gran oportunidad con la selección absoluta, con más libertad que en la Juve y con un entrenador dispuesto a darle los galones de crack.

Debilidades

Parece contracultural hablar de las debilidades defensivas de Italia, pero es ahí donde Mancini lo puede pasar mal. Los laterales (Florenzi y Emerson) no se distinguen por su rigor defensivo y en algunos casos no han tenido su mejor año. Por ahí, en una defensa de cuatro, se le abre una vía de agua a un equipo que se asienta sobre dos centrales veteranos como Bonucci y Chiellini. De hecho, este último puede perder su puesto en el once en favor de Acerbi o el joven Bastoni, debido a los problemas físicos que empiezan a lastrarle.

Alineación probable de Italia

Donnarumma; Florenzi - Bonucci - Chiellini - Emerson; Jorginho - Barella- Verratti; Chiesa - Immobile - Insigne