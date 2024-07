Gareth Southgate: "No estoy preocupado por España, sabemos cómo juegan"

Gareth Southgate, entrenador de la selección inglesa de fútbol, aseguró, en la víspera de enfrentarse a España en la final de la Eurocopa, que no cree "en los cuentos de hadas" pero "sí en los sueños" y destacó que no está "preocupado" porque sabe como juega el combinado dirigido por Luis de la Fuente.

El técnico británico aseguró que el partido se decidirá por "pequeños detalles" que marcarán el destino de sus jugadores, que ya fueron derrotados por Italia hace tan sólo tres años en la anterior final de la Eurocopa. Ahora, Southgate quiere cumplir un sueño que se le escapó en 2021 por una tanda de penaltis que no acabó bien para su equipo.

"No creo en cuentos de hadas, pero sí en los sueños. Hay que hacerlos realidad, llevamos una buena racha. Es nuestro momento y mañana tenemos que rendir como es debido en el campo. Está en nuestras manos y eso es lo más importante", señaló.

"No estoy muy preocupado. Sabemos cómo juegan. Presionan bien, con intensidad, son un equipo equilibrado. Conservan la posesión muy bien. Están bien organizados, pero en los dos últimos dos partidos hemos demostrado una gran versión y esperamos repetir mañana", agregó.

Además, recordó el camino que ha recorrido su selección desde que accedió al cargo en diciembre de 2016, hace casi ocho años y enumeró sus resultados en los grandes torneos (dos Mundiales y dos Eurocopas). "Hemos mostrado un mayor rendimiento en los últimos cuatro torneos. Finales, semifinales y queremos llegar siempre a las fases de torneos para aprender a ganar torneos importantes. Hemos batido muchos récords. Al final lo que tenemos que hacer es ganar este torneo para ganarnos el respeto del resto del mundo futbolístico", comentó.

Asimismo, analizó cómo ha evolucionado Inglaterra durante la Eurocopa. A su juicio, ha ido de menos a más hasta alcanzar un buen nivel para optar a llevarse el título. "Creo que hemos cambiado la forma de jugar durante el torneo. Al principio tuvimos muchos problemas, sobre todo en defensa. Muchos jugadores venían de estar lesionados, como Trippier o Shaw. Tratamos de encontrar el mejor equilibrio para los jugadores de ataque, tenemos grandes talentos, y conseguimos encontrarlo a medida que el torneo avanzaba. Estoy feliz con el crecimiento del equipo", indicó.

Preguntado por el mensaje que dará a sus jugadores cuando falten quince minutos para que empiece la final, manifestó que no cambiará sus palabras de las últimas seis semanas de convivencia. "Estos momentos son para los jugadores. No hacen falta muchos mensajes. Les veo muy motivados. La mentalidad y la toma de decisiones es muy importante. Estoy muy emocionado. El equipo está mejorando, sobre todo en las últimas dos semanas. Tenemos un ambiente extraordinario y tenemos también una gran oportunidad para conseguir todo por lo que hemos estado peleando", comentó.

Por último, reflexionó sobre las victorias y las derrotas e informó de que la línea entre ganar y perder "es finísima", algo sobre lo que ha pensado en muchas ocasiones y que le ha dado "muchas perspectivas" en la vida.

"Hay cosas más importantes que el fútbol, pero me ha dado experiencias increíbles en mi vida. Me he ganado la vida durante 35 años con lo que me gusta. Ofrecí todo por mi país como jugador y ahora lidero al país durante casi ocho años. Es el mayor privilegio. Ahora quiero que mis jugadores salgan sin miedo, que den la mejor versión de sí mismos y pase lo que pase somos un gran grupo. Personalmente, estoy muy ilusionado con el partido de mañana. Tengo ganas de salir ya al campo. Ha sido un torneo fantástico, doy las gracias a Alemania. Tengo ganas de que llegue ese último paso de mañana", concluyó.