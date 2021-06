Dinamarca suele moverse siempre en la cuerda floja y esta selección de Kasper Hjulmand no es ninguna excepción. Clasificada en el último momento en Dublín con un gran partido de su estrella, Christian Eriksen, de la que a menudo se espera demasiado, tratará de demostrar que ha mejorado en el último año. Parte en esta Euro como subalterna, pero no se fíen; Dinamarca tiene un equipo digno de unos octavos, quizás, muy conjuntado y sin complejos, que llega envalentonado por sus últimos resultados en el grupo de clasificación para el Mundial, donde golea con facilidad. Hace nueve meses ganaron en Wembley y pueden haber tocado la tecla que les devuelva a los sorprendentes laureles pasados.

El objetivo

La primera misión ya está cumplida. Dinamarca no estuvo en la última Eurocopa y a esta ha llegado con cierto sufrimiento. Pero una selección acostumbrada a los vaivenes no se va a conformar; el grupo les es propicio y confían en sorprender en los cruces de octavos de final, lo que les convertiría en la mejor generación danesa de las últimas dos décadas. No es un sueño imposible, desde luego, viendo la forma en la que llegan algunos de sus mejores jugadores: Eriksen campeón y con nuevo rol, Christensen con la Champions, Braithwait con muchos minutos en el Barça, o Schmeichel y Hojbjerg tras una gran temporada en la Premier.

El crack

Eriksen se ha ganado el rol de estrella más clásico. Con el diez a la espalda, rango de capitán, con todo el frente de ataque ante sus ojos y poder en las jugadas a balón parado, el danés del Inter parece el héroe de la película. Lo será si la cosa sale bien, y desde luego él tendrá encima las miradas de todos sus oponentes. Llega tras una temporada difícil en Italia que ha terminado bien; campeón con el Inter, minutos de calidad al final y un nuevo rol, algo más alejado del área, que seguramente le va a dar más fútbol en su época de veterano, y le va a permitir aportar más liderazgo a su selección.

Debilidades

El problema de Dinamarca tiene más que ver con la regularidad que con una faceta exacta del juego. Es cierto que no tiene un goleador en forma y que la defensa flaquea algo por el lateral izquierdo. También puede caerse el equipo en su exceso de dependencia de Eriksen. Pero la principal debilidad a la que deben hacer frente es la de su propia confianza.

Alineación probable de Dinamarca en la Eurocopa

Schmeicher; Wass - Kjaer - Christensen - Maehle; Delaney - Hojbjerg; Braithwait - Eriksen - Poulsen; Older Wind

Convocatoria de Dinamarca y lista completa de jugadores

Porteros

Kasper Schmeichel (Leicester)

Frederik Rnnow (Schalke 04),

Jonas Lössl (Midtjylland).

Defensas

Daniel Wass (Valencia)

Joakim Mhle (Atalanta)

Jens Stryger Larsen (Udinese)

Nicolai Boilesen (Copenhague)

Simon Kjr (Milan), Andreas Christensen (Chelsea)

Jannik Vestergaard (Southampton)

Joachim Andersen (Fulham)

Mathias Zanka Jrgensen (Copenhague).

Centrocampistas

Pierre Emile Hojbjerg (Tottenham)

Christian Eriksen (Inter)

Thomas Delaney (Dortmund)

Mathias Jensen (Brentford)

Christian Nrgaard (Brentford)

Anders Christiansen (Malmö).

Delanteros