Eugenio, el periodista que se equivocó en la rueda de prensa del Levante: "La noche no ha sido sencilla. He recibido un alud de mensajes"

Eugenio Mateo, periodista que sigue la actualidad del Levante, cometió un error al preguntar al entrenador del Levante sobre cómo iba a levantar a sus jugadores de cara a los dos últimos encuentros por la permanencia, sin darse cuenta que el equipo ya había consumado su descenso tras la derrota ante el Real Madrid: "Pedí y pido disculpas al entrenador, a los jugadores, a la masa social del Levante porque tuve un lamentable error del que todavía me arrepiento por no haber chequeado un dato".

Revela que pidió disculpas personalmente al técnico y que reaccionó de forma muy amable: "El entrenador fue muy amable conmigo, no solo con las respuestas sino también en la rueda de prensa porque me había ganado un bocinazo serio. A media tarde fui al hotel dónde está concentrado el Levante. Tenía la duda de si perdían salvaban o no la categoría. Me dijeron que no pero lo entendí mal".

"La noche no fue sencilla. He recibido un alud de mensajes. Con más cariño que burla. Me ha hecho ilusión el mensaje de un padre en mi cuenta de Facebook. Sus dos hijos tienen Asperger y me ha dicho que soy un modelo para ellos", finaliza.