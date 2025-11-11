Estos son los 28 cruces de la segunda ronda de Copa del Rey

Un total de 56 equipos de cinco categorías distintas conocieron sus rivales en el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey. Al igual que en la primera ronda, el sorteo estuvo condicionado por la cercanía geográfica y será a partido único, disputándose en el campo del que juegue en la categoría más baja. Además, tampoco habrá VAR en esta ronda. La primera ronda dejó varias sorpresas, como la eliminación de un Primera (Real Oviedo) y cuatro Segundas (Valladolid, Córdoba, Las Palmas, Castellón), lo que demuestra el atractivo formato de disputar las eliminatorias a partido único.
El Ourense, campeón de la Copa Federación, fue el verdugo del Real Oviedo en la primer eliminatoria y en esta segunda se medirá a otro Primera, en este caso el Girona, que se deshizo en su estreno del CD Constancia. El único equipo 'Champions' del sorteo, el Villarreal, que viajó a Andalucía para medirse al Ciudad de Lucena en la primera ronda, vuelve a desplazarse al sur para enfrentarse en el municipio sevillano de Lebrija al Atlético Antoniano, que eliminó al Castellón en la eliminatoria previa.
El Betis, con tres títulos en su palmarés, fue finalista por última vez en 2022. En primera ronda se deshizo del Palma del Río y ahora viajará hasta la Comunidad Valencia para enfrentarse al Torrent. Hasta Barcelona viajará el Celta de Vigo, que se medirá al Sant Andreu, que en la anterior eliminatoria dejó fuera al CD Teruel y en esta espera dar la sorpresa, igual que el Real Ávila con el Rayo Vallecano, que solo tendrá una hora de viaje por carretera para disputar este partido.
El Getafe, tras eliminar al Inter Valdemoro en un derbi de la Comunidad de Madrid, volverá a medirse a otro equipo de la región y visitará al Navalcarnero, de Segunda RFEF. El sorteo también ha deparado un derbi vasco entre Portugalete y Alavés, dos equipos que buscarán su pase a dieciseisavos de final en el campo de La Florida, dónde los locales esperan un lleno.
Otros históricos de la competición como el Sevilla, con cinco títulos, o el Valencia, con ocho, se medirán a rivales de inferior categoría como el CD Extremadura, de Segunda RFEF, y el Cartagena, de Primera RFEF. El resto de partidos con equipos de Primera son el Cieza-Levante, CD Ebro-Osasuna, Numancia-Mallorca, Reus (2ª RFEF)-Real Sociedad (1ª), Atlético Baleares (2ª RFEF)-Espanyol (1ª) y Quintanar del Rey (2ª RFEF)-Elche (1ª). Estos son todos los emparejamientos:
Ourense - Girona
Club Portugalete - Deportivo Alavés
Reus - Real Sociedad
Sant Andreu - Celta
Atlético Baleares - RCD Espanyol
CD Ebro - CA Osasuna
Numancia - Mallorca
Cieza - Levante
Extremadura - Sevilla
Quintanar del Rey - Elche
Navalcarnero - Getafe
Torrent - Real Betis
CA Antoniano - Villarreal
Ávila - Rayo Vallecano
FC Cartagena - Valencia
Mirandés - Sporting de Gijón
Cultural Leonesa - Andorra
Real Zaragoza - Burgos Leganés - Albacete
Sabadell - Deportivo de la Coruña
Pontevedra - SD Eibar
Racing de Ferrol - SD Huesca
Ponferradina - Racing de Santander
Real Murcia - Cádiz
Guadalajara - Ceuta
Talavera de la Reina - Málaga
Eldense - Almería
Tenerife - Granada