Estos son los 28 cruces de la segunda ronda de Copa del Rey

Un total de 56 equipos de cinco categorías distintas conocieron sus rivales en el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey. Al igual que en la primera ronda, el sorteo estuvo condicionado por la cercanía geográfica y será a partido único, disputándose en el campo del que juegue en la categoría más baja. Además, tampoco habrá VAR en esta ronda. La primera ronda dejó varias sorpresas, como la eliminación de un Primera (Real Oviedo) y cuatro Segundas (Valladolid, Córdoba, Las Palmas, Castellón), lo que demuestra el atractivo formato de disputar las eliminatorias a partido único.

El Ourense, campeón de la Copa Federación, fue el verdugo del Real Oviedo en la primer eliminatoria y en esta segunda se medirá a otro Primera, en este caso el Girona, que se deshizo en su estreno del CD Constancia. El único equipo 'Champions' del sorteo, el Villarreal, que viajó a Andalucía para medirse al Ciudad de Lucena en la primera ronda, vuelve a desplazarse al sur para enfrentarse en el municipio sevillano de Lebrija al Atlético Antoniano, que eliminó al Castellón en la eliminatoria previa.

El Betis, con tres títulos en su palmarés, fue finalista por última vez en 2022. En primera ronda se deshizo del Palma del Río y ahora viajará hasta la Comunidad Valencia para enfrentarse al Torrent. Hasta Barcelona viajará el Celta de Vigo, que se medirá al Sant Andreu, que en la anterior eliminatoria dejó fuera al CD Teruel y en esta espera dar la sorpresa, igual que el Real Ávila con el Rayo Vallecano, que solo tendrá una hora de viaje por carretera para disputar este partido.

El Getafe, tras eliminar al Inter Valdemoro en un derbi de la Comunidad de Madrid, volverá a medirse a otro equipo de la región y visitará al Navalcarnero, de Segunda RFEF. El sorteo también ha deparado un derbi vasco entre Portugalete y Alavés, dos equipos que buscarán su pase a dieciseisavos de final en el campo de La Florida, dónde los locales esperan un lleno.

Otros históricos de la competición como el Sevilla, con cinco títulos, o el Valencia, con ocho, se medirán a rivales de inferior categoría como el CD Extremadura, de Segunda RFEF, y el Cartagena, de Primera RFEF. El resto de partidos con equipos de Primera son el Cieza-Levante, CD Ebro-Osasuna, Numancia-Mallorca, Reus (2ª RFEF)-Real Sociedad (1ª), Atlético Baleares (2ª RFEF)-Espanyol (1ª) y Quintanar del Rey (2ª RFEF)-Elche (1ª). Estos son todos los emparejamientos:

Ourense - Girona

Club Portugalete - Deportivo Alavés

Reus - Real Sociedad

Sant Andreu - Celta

Atlético Baleares - RCD Espanyol

CD Ebro - CA Osasuna

Numancia - Mallorca

Cieza - Levante

Extremadura - Sevilla

Quintanar del Rey - Elche

Navalcarnero - Getafe

Torrent - Real Betis

CA Antoniano - Villarreal

Ávila - Rayo Vallecano

FC Cartagena - Valencia

Mirandés - Sporting de Gijón

Cultural Leonesa - Andorra

Real Zaragoza - Burgos Leganés - Albacete

Sabadell - Deportivo de la Coruña

Pontevedra - SD Eibar

Racing de Ferrol - SD Huesca

Ponferradina - Racing de Santander

Real Murcia - Cádiz

Guadalajara - Ceuta

Talavera de la Reina - Málaga

Eldense - Almería

Tenerife - Granada