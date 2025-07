España vuelve a golear y acaricia ya los cuartos de final

La selección española femenina de fútbol sumó este lunes su segunda victoria en la Eurocopa de Suiza y lo hizo de nuevo con goleada al ganar por 6-2 a Bélgica, en un partido donde fue de menos a más y donde dejó su mejor imagen tras el descanso, aunque tampoco firmó un choque redondo, con alguna duda atrás, pero que le deja a las puertas de los cuartos de final.

No le salió un partido tan perfecto a la campeona del mundo como el del estreno y no lo logró desenredar hasta la locura que se vivió en el arranque de los segundos 45 minutos. Su rival, correoso, trató de sobrevivir aprovechando sus pocas ocasiones y defendiendo con orden, pero se fue deshaciendo poco a poco precisamente tras haber logrado el 2-2. A partir de ahí, bajo la batuta de Alexia Putellas, de nuevo 'MVP' del choque, la 'Roja' metió una marcha más y arrasó a las belgas, aunque el marcador no debe ocultar algunos desajustes a solucionar.

España se encontró con un partido mucho más incómodo que en el estreno. Bélgica salió con la lección aprendida de sus últimos duelos con las españolas y logró controlar el fútbol de la campeona del mundo, a la que le costó carburar sobre el terreno de juego del Stockhorn Arena de Thun.

Lo que mejor funcionó en el equipo que dirige Montse Tomé fue la presión tras pérdida, de nuevo efectiva para evitar que el rival pudiese encontrar a Wullaert y desplegarse a la contra. Sin embargo, pese al dominio, al combinado nacional le faltaba fluidez y su juego, en exceso en corto en ocasiones, no hacía daño a la bien plantada zaga de las 'Llamas Rojas'.

Sólo un 'envenenado' centro de Vicky López, de nuevo titular por Aitana Bonmatí, que no encontró por poco a Claudia Pina llevó peligro real a la portería de Lichtfuss, pero a base de insistir llegó el 1-0. Una combinación, en corto, terminó en los pies de Alexia Putellas y la doble Balón de Oro no perdonó en su disparo para poner por delante a las suyas. Alegría efímera porque el combinado de Elísabet Gunnarsdóttir igualó a renglón seguido en un saque de esquina muy cerrado que encontró el buen cabezazo de Vanhaevermaet.

El 1-1 no varió el guion en exceso. Las belgas mantuvieron su disciplina defensiva y España el control, un tanto inocuo, pero que le permitía tener los mejores acercamientos, aunque seguía faltando algo de finura y las grandes ocasiones no aparecían, echando algo de menos mejores acciones de Claudia Pina y Mariona Caldentey, con mucha libertad de movimientos.

Pero esa insistencia tuvo el premio del 2-1 antes del descanso, devolviendo la moneda al rival a balón parado. La capitana Irene Paredes, de vuelta tras su ausencia por sanción ante Portugal, se elevó imperial en el segundo palo para cabecear a la perfección un saque de esquina de Pina. La campeona del mundo incluso pudo irse a los vestuarios con mejor ventaja, pero Janssens sacó bajo palos el balón de Vicky López tras un gran envío de una Alexia Putellas que dejó destellos de su calidad.

Pese a esta buena ocasión y buenas prestaciones en el primer tiempo, la joven futbolista madrileña se quedó en el banquillo para dejar su sitio a Aitana Bonmatí de cara a un inicio loco y trepidante de segunda mitad iniciado con una gran acción de la centrocampista del Barcelona que rozó con su disparo el 3-1.

Y es que esa ocasión desencadenó la locura y el cambio definitivo de partido en Thun. Primero, Bélgica igualó por medio de Eurlings, que no perdonó un desajuste defensivo en un balón a la espalda y con mediación desde el VAR, un tanto que encontró esta vez la réplica instantánea de España, recuperando la delantera en el marcador gracias a Esther González tras ejecutar con maestría un sensacional pase de Alexia Putellas.

A partir de ese momento, las 'Llamas Rojas' se apagaron anímica y físicamente y la campeona del mundo pudo por fin imponer su fútbol y su ritmo para sentenciar poco después el duelo sin más sustos. Irene Paredes ganó otro saque de esquina en el segundo palo y Mariona Caldentey puso el 4-2 casi definitivo en diez minutos trepidantes y que permitió a Montse Tomé ir repartiendo esfuerzos.

Bélgica se vio arrollada, se quedó sin argumentos y las ocasiones sólo tuvieron una dirección, aunque Adriana Nanclares metió una buena mano a un disparo lejano y se llevó otro susto con un gol anulado por poco. Claudia Pina, con un sensacional disparo, y Alexia Putellas, para coronar su gran partido, cerraron una goleada con aviso de cara a un futuro que se irá empinando poco a poco.