España juega ante Suecia con su alineación más inexperta: no hay jugadores de las finales de 2008, 2010 y 2012

NO PASABA DESDE 2001

El Suecia-España se ha convertido en el primer partido no amistoso en el que la Selección no ha jugado con ninguno de los 22 jugadores que disputaron algún minuto en las finales de la Eurocopa 2008, Mundial 2010 y Eurocopa 2012, según MisterChip. No sucedía desde un Israel-España en 2001.