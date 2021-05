España se medirá a Portugal en el Metropolitano y a Lituania en Butarque

La hora de la verdad se acerca. Tras ser aplazada el pasado verano, este año podremos disfrutar de esa Eurocopa a la que la selección española llega en el grupo de favoritas. El estreno de los de Luis Enrique será el 14 de junio ante Suecia. Los otros dos rivales de España en esa fase de grupos que se jugará en La Cartuja serán Polonia (19 de junio) y Eslovaquia (23 de junio).

La próxima semana se espera que Luis Enrique ofrezca la lista definitiva para el torneo. Antes de la Eurocopa, España, que estará concentrada en Las Rozas, jugará dos partidos amistosos en la Comunidad de Madrid: el viernes 4 de junio se medirá a Portugal en el Wanda Metropolitano y el martes 8 de junio se verá las caras con Lituana en Leganés, en el estadio de Butarque.

Una Eurocopa ante la que Luis Enrique no rechaza el papel de favorito de España: “No sé a que punto vamos a llegar, pero estamos a un gran nivel. No me da miedo el reto. Somos una selección con hambre y los jugadores saben que podemos ser campeones si estamos a nuestro nivel” ha asegurado el seleccionador en los medios oficiales de la RFEF.