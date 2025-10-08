España gana a Ucrania y avanza a cuartos de final

España dominó toda la primera mitad, tuvo la pelota, marcó el ritmo, hizo correr a los ucranianos, presionó alto, recuperó rápido pero apenas disparó al arco. Generó peligro en las bandas, en especial por la derecha, primero con el Pablo García y después con Jan Virgili, pero cuando llegaba al borde del área, esas virtudes no tenían guinda. El primer aviso llegó en el minuto 12 desde las botas de Thiago Pitarch, pero la incursión por la banda y el pase al centro del área chica del jugador del Real Madrid no encontró rematador. Apenas cinco minutos después, fue Virgile el que encontró una autopista en la banda que defendía Katrych, pero su centro templado fue desaprovechado por García, con un remate horroroso de cabeza cuando estaba solo.

El gol llegaría en el minuto 24, en una jugada ensayada bien ejecutada que tuvo inicio y final en Pablo García. El extremo del Betis Sacó para Virgili, este prolongó a la posición de Rodrigo Mendoza y el habilidoso centrocampista del Elche filtró un pase al área para que García solo fusilara a Krapytsov. De ahí al final España siguió controlando el partido pero sin profundidad frente a una Ucrania que echó mucho de menos a su estrella, Hennadi Synchuk, sancionado de forma absurda: por entrar en el área técnica en el último partido de la primera fase estando ya sancionado por acumulación de tarjetas.

En el arranque de la segunda mitad, Mikhailenko decidió usar su mejor baza: sacó del campo a un cansado y desasistido Ponomarenko para dar entrada a Pyshchur, el hombre más alto del mundial. Un delantero de más de dos metros de altura en busca de crear peligro con centros al área. Pero la primera ocasión fue para Vashchenko, que disparó desde fuera del área con gran intención pero la pelota se fue por encina del travesaño tras rozar en Thiago Pitarch. Tres minutos después, España tuvo la oportunidad de doblar su ventaja, con un espectacular taconazo en el área que no pudieron aprovechar ni Rayanne ni Bravo y que el propio extremo del Betis mandó a la grada tras recoger el rebote.

España se desfiguró, perdió el control de la pelota, ya no recuperaba tan pronto, y Ucrania comenzó a crecer gracias a Pyshchur, que puso muy nerviosa a la defensa española luchando casi en soledad. Sin embargo, ni la entrada del hijo de Shevchenko, muy lejos de las prestaciones de su padre, sirvió para que Ucrania creara verdadero peligro en la meta de Fran García, que apenas tuvo que hacer una sola parada, ya cuando expiraba el partido. España se enfrentará en el estadio Fiscal de la ciudad interior de Talca, a unos 300 kilómetros al sur de la capital, frente al ganador del choque entre Colombia y Sudáfrica.