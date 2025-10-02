España empata con México y se queda al borde del abismo

España comenzó mucho mejor que frente a Marruecos. Los cambios introducidos por Paco Gallardo se notaron , sobre todo la revolución en la banda derecha, donde la entrada del lateral del Real Madrid, Jesús Fortea, y sobre todo del extremo del Betis, Pablo García le dio muchas más opciones. También estuvo más lúcido el centro campista merengue Thiago Pitarch, muy efectivo en la salida de balón junto a Rodrigo Mendoza. El volante del Elche le daba sentido a la circulación de la pelota, que llegó con facilidad por las dos bandas, en la izquierda con la percusión del lateral del Atlético de Madrid y en la derecha con García, el mejor de los primeros 45 minutos.

El extremo del Betis pudo abrir el marcador en el minuto 3 en un error en la salida del portero de Cruz Azul Enmanuel Ocha, pero sería una de las estrellas de este mundial, el mexicano de 16 años, Gilberto Mora el que enviará la primera pelota a la red. Y lo hizo con una facilidad y tranquilidad pasmosa para su edad, al recibir una magnífica asistencia de Alexei Dominguez, que lo había intentando un minutos antes y se había topado con una gran parada abajo Fran González.

Antes México se había salvado gracias a la aplicación del nuevo VAR: el árbitro había decretado penalti por la caída de un jugador español, pero Eduardo Arce decidió usar una de las dos tarjetas que tenía para pedir revisión. Tras acercarse a la pantalla el argentino Darío Herrera admitió que se había equivocado y que Rodrigo Pachuca no habñia tocado a su rival, que se dejó caer. Validado el gol de Mora -revisado por posible fuera de juego- llegaron los mejores minutos de España en este Mundial, con la presión muy alta y encerrando a la tricolor en su área. Así llegó en el minuto 43 la jugada del empate, una buena combinación del ataque español que acabó con un fantástico tiro de García al ángulo.

La segunda parte comenzó con una dinámica similar, con España consciente de que necesitaba ganar para seguir con opciones, tratando de dominar la posesión y dejó sin espacio de salida a los mexicanos, que echaron de menos dos de los destacados frente a Brasil. Osvaldo Virgen no mejoró las buenas prestaciones en el centro de la delantera de Tahilel Jiménez, y en la derecha se echó de menos la velocidad del lateral de Tigres, Diego Sánchez. También la floja actuación de su director de orquesta, Obeid Vargas. El jugador del Seattle Supersonic, destacó frente a Brasil, fue incluso sustituido al inicio de la segunda mitad por Yael Padilla, motor del Guadalajara.

En esta situación, España tuvo la mejor ocasión de adelantarse en el minuto por mediación de Iker Bravo, asistido por Fortea, pero Ochoa, primero con los guantes, y el otro Ochoa con la cabeza sacaron el balón de la misma línea de meta. A México le costaba mucho, demás, encontrar a Mora, que cada que vez que tocaba la pelota dejaba detalles de su calidad, pero que apenas entró en juego. A falta de 20 minutos, Gallardo busco piernas frescas: sacó del terreno de juego a Ryane Belaid, más bajo que en el primer partido, y a Pitarch, y dio entrada al centrocampista del Racing de Santander Peio Canales, y al extremo de Deportivo de La Coruña David Mella, que no estuvieron muy entonados frente a Marruecos.

Y fue entonces cuando México perdió un balón en ataque, Iker Bravo prolongó de espaldas y Jan Virgili, la perla de la Masía ahora en el Mallorca, ganó en una larga carrera a cesar Bustos, que le derribó en el área. El penalti se revisó a instancias de la banca de México, pero tras su confirmación en la pantalla, Iker Bravo lo ejecutó con calidad, a la izquierda de Ochoa. El empate de México llegó en el minuto 87, tras parar el partido unos minutos el técnico español para exigir la revisión por una posible tarjeta roja que despistó a sus chicos.

La "tri" fue más viva en el saque de la falta, Bustos colgó el balón al corazón del área, Montiel lo prolongó y allí apareció la pierna derecha de Mora para colocar el balón de primeras raso al palo, lejos del alcance de González. México incluso pudo ganar el partido de un cabezazo franco de Mora que salió muy centrado, fácil para el arquero del Real Madrid. Con este resultado, México mantiene intactas sus opciones de pasar a octavos, que se jugará ante Marruecos, y España se asoma al abismo, obligada a ganar a Brasil y esperar resultados en un grupo de la muerte que está haciendo honor a su denominación.