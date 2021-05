España - Croacia: Horario, canal de TV y dónde seguir online el Europeo Sub-21 hoy

Las selecciones Sub 21 de España y Croacia se enfrentan este lunes en busca del pase a las semifinales del campeonato europeo de categorías inferiores. A partir de las 18:00h, el joven combinado español tratará de derrotar a los croatas en Maribor (Eslovenia), para seguir con opciones de revalidar el título que ya consiguieron en 2019.

Para este partido, Luis de la Fuente no podrá contar con cuatro de las joyas más importantes de las categorías inferiores de la Selección, que estarán a la órdenes de Luis Enrique en el camino a la Eurocopa 2020: Eric García, Dani Olmo, Ferran Torres y Pedri. Sin embargo, el combinado nacional ya consiguió sin ellos la clasificación para los cuartos del Europeo Sub 21 el pasado mes de marzo. Además, se une al equipo también el recién incorporado Bryan Gil, que no puedo estar presente en la fase de grupos debido a los compromisos nacionales de la Selección absoluta.

'La Rojita' llega a los cuartos del Europeo Sub 21 como primera del Grupo B, tras vencer a Eslovenia y a la República Checa y empatar ante Italia, y aún no sabe lo que es encajar un gol en este campeonato, en el que ha sido muy superior a sus rivales. Ahora, parte como favorita para ganar el encuentro y también para alzarse con el título el próximo 6 de junio en la capital eslovena.

Sin embargo, Croacia no se lo pondrá fácil e intentará buscar los goles al contragolpe, cediendo la posesión del esférico a los españoles. Pese a su derrota con Inglaterra, el combinado croata se clasificó como segundo del Grupo D tras el empate a puntos con Suiza y la selección inglesa, pues contaba con el mejor coeficiente de los tres.

El ganador del encuentro se mediría al vencedor del Italia - Portugal en semifinales, que se juega esta noche a las 21:00 horas. Este lunes también tendrán lugar otros dos partidos de cuartos de final: Países Bajos - Francia, a las 18:00 horas, y el Dinamarca - Alemania, a las 21:00 horas.

Horario: ¿A qué hora se juega el España - Croacia?

El partido entre España y Croacia Sub 21 se juega este lunes 31 de mayo, a las 18:00 horas, en el Estadoio Ljudki VTR, en Maribor (Eslovenia).

Canal TV: ¿En qué canal de televisión se puede ver el España - Croacia?

Los cuartos de final del Europeo Sub-21 se podrán ver por televisión en directo a través del canal Cuatro.

Internet: ¿Dónde seguir online el España - Croacia?

Podrás seguir en directo el encuentro a través de la página web de ondacero.es.