España cierra su billete al Mundial con un empate ante Turquía

La selección española cerró con un borrón este martes en el estadio La Cartuja de Sevilla ante Turquía (2-2) su gran transcurrir en la clasificación para el Mundial 2026, pero en esta ocasión el combinado de Luis de la Fuente se relajó en demasía al tener el pase virtualmente conseguido y concedió un empate y los dos primeros goles en esta fase después de las primeras cinco victorias y la portería imbatida.

Deniz Gül, a los 42 minutos, contrarrestó en la primera parte el tanto que Dani Olmo logró a los cuatro, y ya en la segunda, en el 54, Salih Özcan marcó el 1-2 con el que le dio la vuelta al marcador, aunque Mikel Oyarzabal recompuso la situación seis minutos después para poner un 2-2 que ya no se movió.

El resultado, pese a evitar que España cierre por primera vez en su historia una fase de clasificación imbatido, sí permite a los de Luis de la Fuente igualar a Italia en la mejor racha de la historia de partidos oficiales sin perder de una selección, con 31. Así, un triunfo o empate en el tiempo reglamentario en la 'Finalissima' ante Argentina convertiría en histórica a la selección de Luis de la Fuente.

España disputará así su decimotercer Mundial consecutivo, al que llegará como una de las principales favoritas tras levantar el título de campeona de Europa en 2024. La Roja no falla a una cita mundialista desde 1974.

España saltó a La Cartuja con un once bastante reconocible, más allá de las bajas. Sólo Llorente, Aleix García y Yeremy Pino entraron con respecto a Georgia. Todo lo contrario que Turquía que, entre que creía poco en la machada y que varios de sus jugadores estaban apercibidos de cara al primer partido de la repesca, prescindió de sus mayores talentos ofensivos.

Y muy poco tardaría España en hacer valer su superioridad y encarrilar el partido. Antes de que se cumpliera el minuto cinco de partido, una internada por la izquierda de Cucurella acabó con un balón en el interior del área para Dani Olmo que, tras quitarse de encima a su defensor con el control, mandó el esférico al fondo de la red.

Pero en la primera aproximación peligrosa de los turcos, en forma de saque de esquina, Unai Simón recibiría el primer gol en contra en la fase de clasificación. Gul aprovecharía al filo del descanso un balón suelto en el interior del área para hacer el empate. Tanto que impedía a esta España pasar a la historia siendo el primer equipo nacional en lograr el pase a una fase final imbatida.

La insistencia otomana tendría su recompensa en el minuto 54. Tras una gran jugada colectiva de los de Vincenzo Montella, el balón caería a en la frontal a Ozcan que, con un disparo raso, introduciría el balón por la cepa izquierda de la portería de Unai Simón. Remontaba Turquía y España estaba, por primera vez en mucho tiempo, contra las cuerdas. Fruto de ello, De la Fuente prepararía para dar entrada a Álex Baena y Samu.

Pero justo antes de hacerlo, el pichichi Mikel Oyarzabal, en su última acción antes de ser sustituido, igualaría el partido con su sexto gol de la fase de clasificación. Un tanto que llegaría después de que al donostiarra le cayera un rebote en el área pequeña sin oposición. Empate que estaría a punto de deshacer de nuevo Turquía con un remate de Yilmaz al que Simón respondería con un paradón.

Y en el tramo final del partido, España, con Fermín y Fornals sobre el césped, estaría cerca de dar la vuelta al marcador. Pero, el guardameta turco, la falta de puntería y un tanto anulado en la última jugada del partido a Fermín lo evitaría. Un empate que no empaña la gran fase de clasificación de la 'Roja', que estará entre las candidatas para levantar la Copa del Mundo el próximo verano.