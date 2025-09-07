España arrolla a Turquía en el Konya Büyükşehir Arena (0-6)

La selección española ha brillado en el Konya Büyükşehir Arena de Turquía, exhibiendo el mejor de sus niveles en un partido que le llevó al descanso con una amplia ventaja (0-3) gracias a goles de Pedri y un doblete de Mikel Merino.

A los seis minutos, Pedri adelantó a España con un gran gol, un derechazo desde fuera del área tras un amago. Dominadora y silenciando un estadio lleno, se topó con las paradas de Cakir, que nada pudo hacer ante una jugada brillante, de primeras, que definió Mikel Merino a los 22 minutos ni ante su doblete a placer en el tiempo añadido del primer acto.

Desfile de goles en Turquía

La mala noticia de la primera parte en España la protagonizó Nico Williams, sustituido a los 44 minutos por un problema muscular, quien dejó su sitio a Ferran Torres, que arrancó la segunda parte por todo lo alto con un tanto en el 53 de partido.

Pero no acabaría la fiesta española aquí. Menos de 10 minutos después, Mikel Merino completaría su primer hat-trick de su carrera con un zurdazo desde el balcón del área. Y la fiesta continuaría en el minuto 62, de nuevo con espacio para correr, Oyarzabal dibujaría una jugada perfecta para asistir a Pedri para que este marcara el segundo en su cuenta y el sexto para España.

Y con el partido más que resuelto, De la Fuente aprovechó para dar descanso a jugadores importantes como Pedri y Oyarzabal, que fueron sustituidos por Fermín López y Jorge De Frutos, que debutaba como internacional absoluto. Cambios a los que se sumarían en el tramo final las entradas de Rodrigo Hernández y Álvaro Morata. Lo que no cambiaría sería el marcador, en un tramo final en el que ambos equipos apenas atacaron.