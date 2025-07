España arranca con una manita a Portugal

La selección española femenina de fútbol comenzó con buenas sensaciones su andadura en la Eurocopa de Suiza y goleó con mucha autoridad por 5-0 este jueves a una floja Portugal, tras un duelo donde le bastaron los primeros 45 minutos para dejar sentenciado un partido que le sirvió para coger confianza y ritmo para un futuro seguramente más problemático.

España apenas tuvo dificultades en su estreno en un torneo donde parte como una de las candidatas al título. Encarriló muy pronto el choque y lo finiquitó antes del descanso para jugar con más calma la segunda mitad y sumar sin problemas sus primeros tres puntos, con un mensaje de optimismo por el buen nivel ofrecido a nivel físico.

Esther González, con un doblete, Vicky López, Alexia Putellas y Cristina Martín-Prieto firmaron los goles de una 'Roja' muy superior y que ni siquiera echó de menos a Aitana Bonmatí, recién recuperada de una meningitis vírica, y Cata Coll, con una amigdalitis durante la semana. Otra buena noticia fue que después de ocho partidos, nueve a nivel oficial, dejó la portería a cero.

Pese a estas ausencias, las cosas no se igualaron demasiado en el Stadion Wankdorf de Berna donde la emoción se acabó muy pronto ya que a los siete minutos el marcador reflejaba un 2-0 que fue una losa para las portuguesas, que no consiguieron cerrar la herida que lleva abierta desde hace tiempo y que ya le costó caro en el doble duelo de la Liga de Naciones de abril. En el minuto 2, no tiraron bien el fuera de juego y Esther González demostró sus condiciones de '9' para bajar un buen pase de Olga Carmona con el hombro y batir en su salida a Inés Pereira.

Sin que Portugal pudiese asentarse, asfixiada por el intenso inicio de la 'Roja', la joven Vicky López, de nuevo sustituta de la actual Balón de Oro como ante Japón, empujó un 'pase de la muerte' de Mariona Caldentey para celebrar del mejor modo posible su debut en un gran torneo internacional a las puertas de los 19 años, convirtiéndose en la goleadora española más joven en una Eurocopa superando a Alicia Fuentes, que marcó en 1997 con 19 años y 33 días.

España no aflojó, haciendo siempre mucho daños por los costados. Pudo jugar con más o menos intensidad con el balón, pero no sin él y eso continuó ahogando a su rival, que cuando trataba de salir al contragolpe se encontraba con un buen repliegue que parece dejar claro que el combinado que dirige Montse Tomé está en un buen punto físico en este momento. Adriana Nanclares vivió sin agobios para poder templar los nervios de su debut y las ocasiones siempre tuvieron color español con Esther González, Claudia Pina y Alexia Putellas gozando de las mejores.

España, con su juego combinativo también creciendo paulatinamente, no perdió nunca el dominio y Portugal, con su guardameta acertando a evitar el 3-0 tras una gran triangulación de Alexia Putellas, Vicky López y Claudia Pina, tampoco encontró nunca un respiro suficiente, ni siquiera para poder rearmarse en el descanso con una ventaja todavía remontable porque la campeona del mundo la castigó por partida doble para acabar con cualquier atisbo de emoción para la segunda parte.

Alexia Putellas, en su retorno a una Eurocopa tras la dolorosa forma de perderse la anterior de hace tres años, definió con clase un gran pase largo de Mariona Caldentey y a renglón seguido, Esther González estuvo en el sitio adecuado de una '9' para poner el pie casi sin querer a un centro de Claudia Pina que se había envenenado y repelido por el palo.

Montse Tomé introdujo a Athenea del Castillo por una Claudia Pina menos efervescente que en sus últimos partidos para unos segundos 45 minutos que, como era de esperar, fueron diferentes. España, como su seleccionadora, también pensó a largo plazo y trató de controlar más el encuentro con paciencia ante un rival que tampoco arriesgó más de la cuenta seguramente con el objetivo de que el marcador no fuese más abultado para posibles empates a puntos.

La campeona de la Liga de Naciones dejó de generar ocasiones claras de gol, con destellos de calidad de Alexia Putellas y de Vicky López, y continuó repartiendo minutos con las entradas de Jana Fernández (Ona Batlle) y Salma Paralluelo (Esther González), lo que terminó por afectar al ritmo del choque, que fue decayendo.

Ana Capeta, tras hora y cuarto, tuvo la primera para Portugal en un tramo final que sirvió para ver la feliz vuelta de Aitana Bonmatí. Adriana Nanclares estuvo ágil para evitar el 'gol del honor' de las portuguesas y Cristina Martín-Prieto cerró la goleada en el último suspiro con un gran cabezazo. Bélgica, el próximo lunes, será la siguiente parada.