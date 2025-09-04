athletic de bilbao

Ernesto Valverde, sancionado con cuatro partidos

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha sancionado este miércoles con cuatro partido al entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, y el guardameta rojiblanco Álex Padilla con tres encuentros, tras ser ambos expulsados por roja directa en el tramo final del partido entre los vascos y el Real Betis en el estadio de La Cartuja.

Europa Press

Madrid |

Ernesto Valverde, sancionado con cuatro partidos
Ernesto Valverde, sancionado con cuatro partidos | Getty

Ernesto Valverde fue expulsado en los minutos finales del duelo liguero entre Real Betis y Athletic Club por protestar airadamente al árbitro del encuentro, Díaz de Mera Escuderos, después de que este decidiera añadir un minuto más al tiempo de descuento por reiteradas interrupciones en la prolongación. Además, el 'txingurri' aplaudió al colegiado después de ser expulsado. Por ello, Valverde no podrá dirigir los próximos cuatro partidos del Athletic Club en Liga.

Por su parte, el guardameta suplente del equipo rojiblanco Álex Padilla también fue expulsado, en la acción que desencadenó la protesta de Ernesto Valverde, por introducir un balón al terreno de juego para interrumpir el desarrollo del partido. Así, el mexicano no podrá estar ante Alavés, Valencia y Girona.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer