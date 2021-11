Épica remontada del Celta ante un Barça que dejó escapar la victoria en Balaídos

LEER MÁS Alineación del Barcelona hoy ante el Celta en el partido de LaLiga

Final agridulce para el Barcelona en Balaídos, después que el Celta de Vigo remontara y marcara tres goles, empatando con el club azulgrana. La primera parte terminó con una sensación de confianza para ellos, pero tras el descanso comenzaron a jugar peor y el Celta terminó empatando.

El Barça tuvo un inicio de partido excelente después de marcar en el minuto 5 gracias a Ansu Fati. Después de llegar a la línea de fondo, recortó con el tacón a Hugo Mallo y coló el chute entre este y Tapia, cruzando al segundo palo.

Pocos minutos después, Busquets marcó el segundo gol del partido en el 18. A través de un golpe de interior, llegó ajustado al palo por abajo. En el 34, Depay metió el tercer gol del Barça por un cabezazo.

La peor noticia para los azulgranas llegó al filo del descanso con la lesión muscular de Ansu Fati, que se dolió de la parte posterior de su pierna izquierda y tuvo que ser sustituido.

El Barça termina la primera parte con gran ventaja

Al finalizar la primera parte, se detectó un claro dominio por un buen control y muchos goles. Por su parte, el Celta apostó por un defensa muy floja que permitió a los azulgranas una diferencia importante.

A partir de ahí todo se torció para los pupilos de Sergi, que salieron como si el partido estuviese definido. En siete minutos, el Celta se encargó de demostrar todo lo contrario. Aspas recogió un regalo de Ter Stegen y daba vida al partido. No faltaron goles anulados -hasta dos al cuadro olívico- y un penalti reclamado de Mingueza sobre Galhardo.

En cualquier caso, lejos de las polémicas, el Celta llevaba una decena de tiros y no pudo no marcar el segundo. Nolito, de cabeza y en plancha, remató a gol un centro de Cervi. Todo se complicaba para un Barça que no tiró a la portería contraria hasta los 77 minutos por mediación de Riqui Puig.

El Celta consigue remontar a minutos de terminar el partido

Los gallegos lo siguieron intentando y la tarde anunciaba tragedia para los blaugranas, que tuvieron un rayo de luz con un larguerazo de De Jong. Cosas del fútbol, el balón salió repelido al fondo norte y, en el sexto minuto de añadido, el gran ídolo local, el Príncipe de las Bateas llevó la locura a su gente.

Un gol de Iago Aspas en la última jugada del partido permitió al Celta culminar su remontada ante el Barça (3-3), que sigue sin ganar a domicilio en LaLiga después de que el conjunto de Eduardo Coudet le levantara un 0-3 en la segunda parte.

Aspas confirmó lo que el Barça, con su racanería y desorden, habían permitido en la segunda parte. Xavi, que se presenta este lunes, cogerá al equipo en la novena posición, a tres puntos de los puestos europeos y a ocho del liderato. El Celta, por su parte, seguirá cómodo en mitad de la tabla.