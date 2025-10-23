El enganchón de Gonzalo Palafox con Javier Tebas tras censurar las protestas de los jugadores : "Era un incidente. Es nuestra línea editorial"

Durante la última jornada de La Liga, los jugadores protagonizaron una protesta simbólica que consistía en permanecer parados durante los primeros 15 segundos del partido, como señal de rechazo a la decisión de disputar un encuentro fuera de España sin el consenso de los futbolistas. Esta acción, promovida por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), buscaba visibilizar la falta de transparencia, diálogo y coherencia en la gestión de la competición. Por cierto, que el partido entre el FC Barcelona y el Villarreal en Miami ya ha sido cancelado.

Sin embargo, sorprendentemente la protesta no se reflejó en las emisiones televisivas oficiales: las señales de retransmisión omitieron la fase inicial de los jugadores inmóviles, sustituyéndola por planos de estadios o tomas generales, y en algunos casos ni siquiera ofrecieron el arranque habitual del partido. Esta omisión ha generado un agravio adicional en los futbolistas, quienes denuncian que no solo no se les escuchó, sino que se les invisibilizó. Precisamente sobre este asunto de omitir las imágenes, Gonzalo Palafox ha tenido un 'tenso' encuentro con el presidente de La Liga, Javier Tebas.

Gonzalo Palafox : ¿Por qué se censuró la protesta de los jugadores en la última jornada de liga? ¿Se arrepiente de esa decisión que tomó La Liga?

: Javier Tebas: Nosotros desde hace muchos años tenemos una política de línea editorial que todo lo que ocurre en el terreno de juego tiene que estar relacionado con el partido de fútbol

G.P: pero estaba relacionado, se estaba jugando el partido, corría el tiempo; es decir, ¿si un futbolista hubiese tirado a portería, hubiese subido el gol al marcador? Era fútbol

J.T: también, cuando salta un espontáneo...

G.P: esto no es un espontáneo, son los jugadores y el partido estaba en juego. El árbitro ya había pitado el inicio del partido

J.T: ¿de qué medio eres tú?

G.P: Onda Cero

J.T: vale, de Onda Cero. Pues esa es tu interpretación

G.P: no, el partido estaba en juego

J.T: ¿me estás preguntando?

G.P: le estoy preguntando

J.T:bueno, pues pregúntame y me dejas hablar porque me estás haciendo un debate. Cuando ha habido un incidente y cuando ha saltado un espontáneo, en muchas ocasiones, el partido ha seguido jugándose hasta que se ha reducido -algunos en poco tiempo- y nunca hemos emitido imágenes y casi nunca las hemos dado ni en resúmenes, ni en nada. Ese siempre ha sido nuestro criterio y lo hemos mantenido. No hay más. Y porque hemos considerado que eso era un incidente que teníamos que intentar que no se viese. Nada más. Pero se ha visto perfectamente porque sabíamos que en redes sociales se grababa. Pero es la línea editorial que hemos mantenido 12 años.

Tebas rechaza fracaso por la cancelación del Villarreal-Barça

Con todo, Tebas ha rechazado que sea un fracaso la cancelación del Villarreal-Barcelona en Miami, porque "había muchas zancadillas" y no estaba entre los diez objetivos principales de la patronal, aunque va a seguir trabajando para ello porque "queda camino por recorrer".

"No existe esa palabra si lo he intentado. Lo sigo intentado. Hay una comisión de la FIFA para regularlo y ahí está LaLiga. Vamos a seguir trabajando. Queda camino por recorrer. Si no lo intentas sí que fracasas, lo que pasa que hay mucha gente que me tiene ganas y si jugásemos al parchís y perdiese también sería muy público y muy notorio. No ha salido lo que yo esperaba, pero no lo considero haber perdido, aquí hay mucho camino todavía por delante", afirmó.