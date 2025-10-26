Enfado monumental de Vinícius tras ser sustituido por Rodrygo: se fue directamente al vestuario

La decisión de ser sustituido en el minuto 73 del Clásico ha desatado un enfado monumental de Vinícius Junior. El brasileño se ha encargado de dejar claro su desacuerdo ante su entrenador, Xabi Alonso, hacia quien ha dirigido todo tipo de aspavientos, gestos y palabras. Ni si quiera hubo encuentro visual cuando el jugador salió del terreno de juego, yendo directamente al vestuario en lugar de quedarse en el banquillo.

El segundo entrenador del Real Madrid, Sebas Parrilla, ha intentado tranquilizarle cuando parecía dirigirse al banquillo en un primer momento, pero Vinícius decidió irse al vestuario. Aunque eso sí, volvió al banquillo minutos después.

A pesar de haber mostrado un protagonismo ofensivo durante el partido, dejando el sello del inicio del 2-1, Xabi optó por sustituirle en la segunda ronda de cambios. En su lugar entró un Rodrygo fresco, con la orden de involucrarse también en una tarea defensiva que 'Vini' no cumplió a rajatabla, como demostraron los gestos de Huijsen y Arda Güler en el minuto 60 pidiéndole que bajara a defender.

Lo que ha sucedido este domingo es el ejemplo de una relación entre Vinícius y Xabi Alonso que se tensa de nuevo, después de que en el inicio de temporada el brasileño fuera suplente en dos de los cinco primeros partidos del Real Madrid, incluyendo el estreno en Liga de Campeones.