Empieza el juicio por el ‘caso Rubiales’: fechas clave y todas las jugadoras que declaran ante el juez

Luís Rubiales se sentará en el banquillo por el beso no consentido que propinó a Jenny Hermoso durante la celebración del Mundial Femenino conquistado por la selección española en Australia y Nueva Zelanda. Junto con el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol también se sentarán en el banquillo el ex seleccionador nacional, Jorge Vilda, Albert Luque y Albert Riera.

El juicio del Caso Rubiales comienza el lunes 3 de febrero y terminará previsiblemente a mediados de mes, a partir de cuando el juez dictará sentencia. A partir de aquí, tanto defensa como acusación podrán presentar recursos llegando como instancia máxima hasta el Tribunal Supremo.

¿Quiénes serán las primeras en declarar?

La primera persona en declarar será Jenni Hermoso, que tendrá que desplazarse desde Monterrey (México). La jugadora de Tigres prestará declaración presencial en Madrid el día 3 de febrero.

Una vez que lo haga la delantera de la selección, será el turno de Misa Rodríguez, portera del Real Madrid. La jugadora canaria declarará el día 5 de febrero. El día 6 será el turno de Irene Paredes, Alexia Putellas y Laia Codina. Las dos jugadoras del FC Barcelona declararán desde la ciudad condal telemáticamente, mientras que Codina lo hará desde Londres.

Una vez, las jugadoras hayan prestado declaración, será el turno de los seleccionadores. Tanto Luís de la Fuente, preparador del equipo masculino, como Montse Tomé, seleccionadora femenina, están citados a declarar.

¿Cuándo será el turno de Luís Rubiales?

Luís Rubiales, Jorge Vilda, Albert Luque y Albert Riera serán los últimos en prestar declaración ante el juez. Todos lo harán a partir del día 12 de febrero. Debido a la exposición mediática del caso, el magistrado ha decidido trasladar el juicio a las dependencias judiciales de San Fernando de Henares.