El emotivo mensaje de la mujer de Diogo Jota cuando se cumple un mes de su boda: "Para siempre"

Se cumple un mes desde que Diogo Jota y Rute Cardoso se dieron el 'sí quiero' y casi un mes desde el fatal accidente que acabó con la vida del futbolista del Liverpool y su hermano. El siniestro se produjo en la A-52, a la altura de Cernadilla (Zamora), cuando Jota se dirigía a Santander junto a su hermano para coger un ferry que le llevase a Inglaterra para volver a los entrenamientos con el Liverpool.

Lo hizo en su Lamborghini Huracán, vehículo que salió despedido hacia la mediana y ardió por causas que la Guardia Civil aún esclarece, pese a que ya existe un informe preliminar con las causas más probables del accidente. Se trata de un suceso que conmocionó al mundo del fútbol por lo reconocido que era Diogo Jota y también que deja una historia desgarradora en lo personal. El jugador deja tres hijos y una mujer, Rute Cardoso, con la que se casó hace un mes, apenas unos días antes de su muerte.

Cuando se cumple un mes de la señalada fecha, la mujer de Diogo Jota, que había permanecido en silencio desde el trágico suceso, se ha pronunciado en redes sociales para dar su último adiós al que fuera su marido en forma de mensaje.

"1 mes de nuestro 'hasta que la muerte nos separe'. Para siempre, tu niña blanca", reza el mensaje de Cardoso, acompañado de tres fotos. Una de ellas, del primer plano de las manos de Jota y Cardoso exhibiendo los anillos de boda, mientras que las otras dos imágenes pertenecen al baile del día de la boda.

Velocidad, reventón de una rueda y testimonios que contradicen a la Guardia Civil

El accidente se produjo en la madrugada del jueves 3 de julio al viernes 4 de julio, cuando el Lamborghini que conducía el propio Diogo Jota se salía hacia la mediana situada en la izquierda de la A-52 y quedaba en llamas.

La Guardia Civil baraja la alta velocidad del vehículo en ese momento como una de las causas más probables del siniestro. El Subsector de Tráfico de Zamora elabora el informe pericial que apunta a ese exceso de velocidad junto al reventón de una rueda.

No obstante, dos testimonios de camioneros que se encontraban en el lugar en el momento del accidente contradicen la versión de la Guardia Civil. José Azevedo publicó un mensaje en redes sociales en el que afirma que no iban rápido: "La familia tiene mi palabra de que no iban con exceso de velocidad. Pude ver la marca y el color del coche cuando me adelantaron, iban supertranquilos".

Otro testimonio es el de José Aleixo Duarte, que también circulaba por la vía en aquel momento y que afirmó a CM que no existía exceso de velocidad.