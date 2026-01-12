Edu García: "El galactismo fue un virus que dio fuerte a Florentino, cuidado no estemos ante otra cepa"

Ayer me quedé un poco con el paso cambiado cuando Ricardo Sierra le preguntó a Xabi Alonso por el saludo con el presidente. A falta de conversaciones y entrevistas concedidas, tenemos que ser expertos en fisionomía para traducir gestos o ausencia de ellos, y la cara del tolosarra era de jugada mala de póker. Pero yo no supe traducirla. Estoy convencido de que ayer mismo, camino de la tarima de autoridades, fue cuando Florentino Pérez decidió ajusticiarlo.

No sorprende el relevo porque la entidad se ha encargado de gotear su descontento y porque el propio entrenador ha ido desdibujando su proyecto sin corregirlo ni enderezarlo. Las ideas primigenias gustaron, pero luego la realidad las ha ido desbaratando todas una a una: sin sistema, sin variantes, sin reflejos, sin suerte y sin vestuario.

No soy tan retorcido como para pensar que ha sido Vinicius y su actuación de ayer la coartada, pero las coincidencias no suelen darse.

Y ahora, Arbeloa. Con un currículum de cuartilla y media en el que destacan en negrita su carácter, sus dotes de mando y su compromiso con el club por encima de la razón si hace falta. Que tenga atino porque la tarea no es fácil.

El galactismo fue un virus que le dio fuerte a Florentino. Cuidado no estemos ante otra cepa.