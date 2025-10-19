Edu García estalla contra la retransmisión de LaLiga por censurar la protesta de los jugadores: "Es manipulador e irreal"

El presentador de Radioestado ha cargado contra LaLiga y su presidente, Javier Tebas, después de que durante la retransmisión del Celta de Vigo - Real Sociedad haya vuelto a colocar un rótulo en el que puede leerse "Compromiso por la paz" durante la pausa de 15 segundos de los jugadores como protesta por el partido que va a celebrarse en Miami en diciembre entre el Barça y el Villarreal.

"Me parece maniqueo, manipulador e irreal" ha señalado el periodista. "Los jugadores paran el partido 15 segundos por el partido en Miami. El rótulo no tiene nada que ver con lo que está pasando en la imagen", ha querido recordarles a los espectadores.

Con este gesto, García considera que "LaLiga no quiere reconocer que los jugadores no están de acuerdo con su política de externalización" y por eso sacar ese rótulo, "pero no sabemos por qué paz". En este contexto, se ha preguntado, de manera irónica, si tiene que ver con "la paz del pingüino en Groenlandia, la mariposa en Tailandia, por Ruanda o por Trinidad en Tobago".

LaLiga lo hace para que tú pienses una cosa que no es

"No sabemos por qué paz, pero lo que los jugadores hacen en el campo con la inacción y el rótulo no tiene nada que ver" ha reiterado. "Lo hace para que tú pienses una cosa que no es", ha criticado con un tono muy duro, al mismo tiempo que ha lanzado un alegato a favor de "las radios y la prensa libre" que sí "lo podemos decir sin que nos afeen las conductas".

"Me parece tan cutre, tan cutre... Es que hay que ser cutre. ¡Qué cutre!", ha expresado. Además, le ha pedido a Javier Tebas que "no nos tome por gilipollas" y ha aprovechado para opinar sobre la protesta de los jugadores en sí, la cual ha calificado de "naïf, inocente, chiquitita, silenciosa y cobardona".

El Celta - Real Sociedad se para también en el segundo 40

El viernes a las 19:00 horas la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) comunicó que los jugadores pararían al principio de cada encuentro durante 15 segundos como protesta por la falta de "transparencia" en todo lo relacionado con el partido que va a celebrarse en Miami el próximo 20 de diciembre.

Todos los clubes están involucrados y en todos los partidos el modus operandi de la retransmisión de LaLiga ha sido el mismo: durante los 15 segundos de parón, la imagen ha mostrado un plano del estadio, un plano cenital o un plano alejado de los jugadores para que no se viera lo que estaba pasando mientras se mostraba un rótulo con la frase 'Compromiso por la paz'.

En el partido entre el Celta y la Real Sociedad los jugadores, conscientes de lo que LaLiga hace durante su retransmisión, se han parado en el segundo 40 otra vez, pillando a la realización desprevenida y obligando comentarista a decir, esta vez, lo que estaba pasando.