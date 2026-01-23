El post de Radioestadio

Edu García ante la convocatoria de elecciones para la presidencia del Barça: "Laporta domina la 'cosa' electoral como nadie"

El club culé ha fechado sus comicios el 15 de marzo. Es uno de los cuatro clubes en España que no son sociedades anónimas, junto a Real Madrid, Athletic y Osasuna.

Edu García

Madrid |

El contagio electoral se extiende al fútbol y dos de las entidades que pueden y deben, desempolvarán las urnas. El Barça reserva el 15 de marzo como Mañueco y Joan Laporta llama al barcelonismo a que en masa elija a su presidente aprovechando lo anómalo de tal circunstancia.

Con la bendición de Rafael Cortés Elvira como capo deportivo del gobierno González, a principio de los 90 se hizo la excepción de que 4 clubes mantuvieran su statu quo sin que tuvieran que colgar las siglas S.A.D. de su escudo. Barça, Madrid, Athletic y Osasuna son gobernados por juntas directivas pseudo-electas mientras que el resto de Primeras y Segundas tienen sus consejos administrativos y sus reuniones de accionistas.

En el caso azulgrana siempre hay pistoletazo para varios y luego apaño entre unos pocos. Se tiran a la cabeza lo que pueden y cuando asoman las encuestas, se intentan agrupar por bandos. Laporta domina la 'cosa' electoral como nadie (acordaos de la última campaña y la cacho lona desplegada en Madrid: "ganas de volver a veros", rezaba. Y lo cumplió, no como lo que le prometió a Messi, pero ya sabemos lo de las promesas electorales). Concurre de nuevo Víctor Font, con su ADE, su MBA, sus empresas y un CV más lustroso. Pero no se matriculó en la facultad de carisma y ya le lastró en el 21 cuando Joan le dobló en votos.

Client Challenge

Las de Bilbao suelen estar reñidas, con candidatos "guadiánicos" que luego desaparecen. Y con ese bisbiseo detrás del favorito que suele decir: 'este… este es el del PNV'. Jon Uriarte quiere repetir, pero lo deportivo pesa: aquel que traiga al mejor relevo para Valverde, aumentará su caudal. Los comicios en Osasuna tienen, por peso deportivo, menos foco y los del Real Madrid… pues…esto… ¿cómo eran? ¡No me acuerdo! ¡En 2004! Desde entonces nadie se atreve a medirse con Florentino Pérez que por aclamación… se sienta en el trono blanco. El día que descubra la fórmula Trump…

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer