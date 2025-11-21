SELECCIÓN ESPAÑOLA FEMENINA

Edna Imade, gran novedad de España para la final de la Nations League ante Alemania

Edna Imade, delantera de la Real Sociedad, es la gran novedad en la lista de convocadas de Sonia Bermúdez, seleccionadora nacional, para la final de la Liga de Naciones que disputará contra Alemania.

EFE

Madrid |

Así mismo, regresan a la citación, respecto a la de la semifinal ante Suecia, la madridista Athenea del Castillo, Leila Ouahabi, del Manchester City, y Esther González, del Gotham, que fue baja por problemas físicos en los anteriores encuentros, se mantienen Mapi León y Jenni Hermoso y son bajas significativas por lesión Patri Guijarro y Salma Paralluelo. El equipo nacional defenderá el título ante Alemania los días 28 de noviembre y 2 de diciembre, primero en territorio germano y después en el Metropolitano. La lista complata es la siguiente:

Porteras: Cata Coll, Adriana Nanclares, Eunate Astralaga

Defensas: Irene Paredes, Mapi León, Leila Ouahabi, Jana Fernández, Olga Carmona, Ona Batlle

Centrocampistas: Laia Aleixandri, Clara Serrajordi, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Fiamma Benítez, Vicky López

Delanteras: Mariona Caldentey, Eva Navarro, Claudia Pina, Esther González, Alba Redondo, Martín-Prieto, Jenni Hermoso, Athenea del Castillo, Edna Imade

