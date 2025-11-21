Edna Imade, gran novedad de España para la final de la Nations League ante Alemania

Así mismo, regresan a la citación, respecto a la de la semifinal ante Suecia, la madridista Athenea del Castillo, Leila Ouahabi, del Manchester City, y Esther González, del Gotham, que fue baja por problemas físicos en los anteriores encuentros, se mantienen Mapi León y Jenni Hermoso y son bajas significativas por lesión Patri Guijarro y Salma Paralluelo. El equipo nacional defenderá el título ante Alemania los días 28 de noviembre y 2 de diciembre, primero en territorio germano y después en el Metropolitano. La lista complata es la siguiente:

Porteras: Cata Coll, Adriana Nanclares, Eunate Astralaga

Defensas: Irene Paredes, Mapi León, Leila Ouahabi, Jana Fernández, Olga Carmona, Ona Batlle

Centrocampistas: Laia Aleixandri, Clara Serrajordi, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Fiamma Benítez, Vicky López

Delanteras: Mariona Caldentey, Eva Navarro, Claudia Pina, Esther González, Alba Redondo, Martín-Prieto, Jenni Hermoso, Athenea del Castillo, Edna Imade