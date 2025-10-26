En directo. Real Madrid vs Barcelona: sigue en vivo el clásico

Álvaro Carreras vs Lamine Yamal

Carreras y Yamal ya se vieron las caras la temporada pasada en los dos partidos que jugaron el Barça y el Benfica. Su marcaje Lamine, al que no dejó hacer nada -se fue de vació tanto en asistencias como en goles- fue una de las claves que motivó su fichaje por el Madrid.

Sin embargo, este buen papel no lo llevó a cabo en el partido contra el Atlético de Madrid, del que salió señalado.

Por su parte, Lamine Yamal no llega en su mejor momento tras haberse perdido varios encuentros por la pubalgia. Aunque llega al Bernabéu con la motivación por todo lo alto, como ha comentado en una entrevista con Ibai Llanos y con el recuerdo de marcar el año pasado, convirtiéndose en el goleador más joven en la historia de los clásicos.