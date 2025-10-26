En directo. Real Madrid vs Barcelona: sigue en vivo el clásico
Sigue en directo el Clásico entre el Real Madrid y el F.C. Barcelona en el Santiago Bernabéu.
Alineaciones confirmadas de Real Madrid y Barça: Xabi Alonso sorprende con su once para el Clásico
En directoActualizado a las
0-0 | Min.4 ¡PENALTI ANULADO!
Tras revisar la jugada en el VAR, Soto Grado anula el penalti porque considera que hay falta de Vinicius sobre Lamine Yamal.
0-0 | Min. 3 El VAR llama a Soto Grado
Soto Grado acude al VAR para revisar si es o no penalti.
0-0 | Min. 2 ¡PENALTI PARA EL REAL MADRID!
Penalti a favor del Real Madrid tras una caída de Vinicius Jr en el área. Contra peligrosa del conjunto blanco y en el momento de remate, Lamine Yamal zancadillea al delantero brasileño.
0-0 | Min. 1 ¡Salva Militao!
Pérdida peligrosa del Real Madrid dentro del área. Rashford ha empalmado el balón, pero en el último momento se ha cruzado Militao para despejar
0-0 | Min.1 Primer sque de banda para el Barça
Poco le ha durado la posesión al Real Madrid. El Barça ya elabora la primera jugada
0-0 | ¡Comienza el partido!
Ya rueda el balón en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid tiene la primera posesión del encuentro.
¡Saltan los jugadores al campo!
Los 22 protagonistas y el conjunto arbitral han saltado ya al terreno de juego para el saludo protocolario . La grada, por su parte, ha desplegado un gran tifo con la palabra 'grandeza' y el escudo madridista.
Todo preparado en el Santiago Bernabéu
A escasos minutos de comenzar el encuentro, todo está listo en el estadio. Se espera que la afición madridista despliegue un gran tifo que ocupe todas las gradas.
Álvaro Carreras vs Lamine Yamal
Carreras y Yamal ya se vieron las caras la temporada pasada en los dos partidos que jugaron el Barça y el Benfica. Su marcaje Lamine, al que no dejó hacer nada -se fue de vació tanto en asistencias como en goles- fue una de las claves que motivó su fichaje por el Madrid.
Sin embargo, este buen papel no lo llevó a cabo en el partido contra el Atlético de Madrid, del que salió señalado.
Por su parte, Lamine Yamal no llega en su mejor momento tras haberse perdido varios encuentros por la pubalgia. Aunque llega al Bernabéu con la motivación por todo lo alto, como ha comentado en una entrevista con Ibai Llanos y con el recuerdo de marcar el año pasado, convirtiéndose en el goleador más joven en la historia de los clásicos.
Arda Güler vs Pedri
Un duelo de centrocampistas de alto nivel. Arda Güler parece que por fin se ha hecho con el hueco en el once inicial, ese que tanto anheló en la temporada pasada. Él y Mbappé se entienden a la perfección: el turco le ha dado cinco asistencias de gol al francés.
Pedri, por su parte, es posiblemente el mejor centrocampista del mundo en estos momentos. El canalizador de todo lo bueno del juego del Barcelona, construyendo y aportando llegada a la portería rival. Su presencia es la gran inquietud defensiva para Xabi Alonso. Camavinga y Tchouameni serán los encargados de frenarlo.
El Real Madrid ensaya lo que parece un 4-2-2-2
Tal y como ha comentado Fernando Burgos en Radioestadio, el Real Madrid está entrenando en el calentamiento lo que parece un doble pivote con Camavinga por la derecha. Por delante de ellos, pero no tirados a las bandas, Güler y Bellingham y por delante, muy juntos, Mbappé y Vinicius. La formación podría parecerse a un 4-2-2-2
Vinícius vs Koundé
Otro de los duelos más esperados será el protagonizado entre Vinicius y Koundé. El delantero madridista está recuperando su mejor versión, pero todavía lejos de su mejor versión. Contra la Juventus, suya fue la jugada que propició el gol de la victoria.
A su lado estará Koundé, central reconvertido a lateral que no pasa por su mejor momento. Esta vez no estará Araújo, que de momento se queda en el banquillo. Contra el Girona, el uruguayo entró en los últimos minutos y marcó el gol de la victoria.
Pau Cubarsí vs Mbappé
Pau Cubarsí y Kylian Mbappé vuelven a verse las caras. El central del Barça, junto con Eric García, tendrán la misión de frenar a Mbappé, que quiere ganar su primer clásico y lleva 12 goles en 15 partidos.
Intentarán dejarle en fuera de juego, como el año pasado, que lo consiguieron hasta ocho veces, provocando la desesperación del delantero francés.
Xabi Alonso vs Hansi Flick
El desafío de Xabi Alonso es doble: ganar su primer clásico y frenar la racha victoriosa de Hansi Flick en estos duelos. El técnico alemán le cambió la cara al Barcelona, lo reconstruyó y le generó una identidad definida con la que fue superior en cada uno de los cuatro choques de la pasada temporada: 0-4 en el Bernabéu, 4-3 en el Lluís Companys, 2-5 en la final de la Supercopa de España y 3-2 en la final de la Copa del Rey.
Xabi Alonso sí podrá dar instrucciones a los suyos, a diferencia de Flick que tendrá que ver el partido desde la grada tras la expulsión ante el Girona la jornada pasada. A nivel banquillo, Xabi Alonso cuenta con más fondo, porque solo tiene dos lesionados, mientras que Flick ha tenido que tirar de la cantera porque hay hasta siete lesionados en las filas culés.
Gran recibimiento de la afición al Real Madrid en su llegada
La afición madridista se ha concentrado en los aledaños del Santiago Bernabéu para empujar y apoyar a su equipo, como en las grandes citas. Cientos de personas han acompañado al autobús hasta su entrada en el estadio.
Los datos del Clásico: un 8-2, el resultado más abultado en el Bernabéu
El 8-2 registrado en la décima jornada de la temporada 1934-35, es el clásico disputado en la capital con más goles y con la mayor diferencia entre Real Madrid y Barcelona.
La victoria más amplia del conjunto catalán en el Santiago Bernabéu fue el 0-5 de la campaña 1973-74 dirigido por Johan Cruyff, aunque en la edición 2008-09 venció por 2-6 con doblete de Messi.
Los datos del Clásico: La 'bestia negra' de Courtois
El Barcelona es el rival ante el que peor porcentaje tiene Thibaut Courtois. Ha perdido 14 partidos de 28 disputados contra los culés y solamente ha derrotado al club azulgrana en 7 ocasiones, una con el Atlético de Madrid y seis con el Real Madrid.
El portero belga ha encajado 12 tantos en los tres últimos clásicos que ha disputado. Desde que llegó al Real Madrid en 2018, solo ha dejado su portería a cero en 3 de 16 clásicos.
Los datos del Clásico: Vinícius, a las puertas de los 10 máximos goleadores madridistas del clásico
Si el brasileño Vinícius marca un tanto en el estadio Santiago Bernabéu entrará en el top 10 de goleadores madridistas en los encuentros ante el Barcelona. De momento ha marcado siete goles, el que más de los actuales protagonistas del partido en las dos plantillas.
Cristiano Ronaldo y Alfredo di Stéfano, con 18 tantos, son los jugadores que más marcaron en los clásicos para el Real Madrid, seguidos de Benzema (16), Raúl (15) y Puskas (14). Si 'Vini' logra un gol igualará a Lazcano, Pahiño, Zamorano y Barinaga.
Alineaciones confirmadas: sorpresa en el once de Xabi Alonso
Ya se conocen los onces tanto del Real Madrid como del Barça. Xabi Alonso ha optado por colocar a Fede Valverde en el lateral y Camavinga en el centro del campo, dejando a Carvajal, por el momento, en el banquillo.
Por su parte, Hansi Flick ha tenido que tirar de todo lo que tenía disponible, teniendo en cuenta que el Barça afronta este partido sin Joan García, ni Ter Stegen, ni Christensen, ni Dani Olmo, ni Gavi, ni Raphinha ni Lewandowski
Los datos del Clásico: Carvajal, el jugador con más clásicos de los presentes
De los jugadores de las dos plantillas que pueden participar en el partido, Dani Carvajal es el que más clásicos ha disputado con 30. El capitán del Real Madrid aún está lejos del techo marcado por Sergio Busquets, con 48, y del primer madridista de la lista, Sergio Ramos, con 45.
Es el mismo número que jugó Lionel Messi (45), por delante Karim Benzema (43), Xavi Hernández, Manolo Sanchís y Paco Gento (52) o Gerad Piqué (40). Carvajal, si tiene minutos tras recuperarse de una lesión muscular, podría dar caza a Miguel Ángel Nadal en el decimonoveno puesto histórico de jugadores con más clásicos.
Los datos del Clásico: Hansi Flick, pleno de triunfos; Xabi Alonso estrena el contador
Con su pleno de triunfos en los cuatro clásicos dirigidos, Hansi Flick, que tendrá que dirigir desde la grada del Santiago Bernabéu a su equipo tras ser expulsado frente al Girona, convirtió al Real Madrid en su víctima favorita. Solamente tiene la misma eficacia ante el Wolfsburgo, club al que derrotó también en sus cuatro enfrentamientos.
Xabi Alonso estrenará su cuenta como técnico del Real Madrid en un clásico. Como jugador, el Barcelona fue al equipo al que más se enfrentó: 30 partidos con un balance de 8 triunfos, 7 empates y 15 derrotas. En las filas del conjunto madridista lo hizo en 20 ocasiones (5 victorias, 6 empates y 9 derrotas). La última vez le dejó el buen sabor de boca de ganar la final de Copa del Rey en Mestalla.
Los datos del Clásico: El Real Madrid de Xabi Alonso, intocable en el Bernabéu
El Santiago Bernabéu se ha convertido en un estadio inexpugnable para los rivales desde la llegada de Xabi Alonso. Seis partidos, seis triunfos. Un balance de 11 goles a favor (1.8 por encuentro) y 3 en contra (0.5 por choque). La última derrota del Real Madrid en su estadio se produjo el pasado 16 de abril, ante el Arsenal en la eliminación de la Liga de Campeones.
Con Xabi Alonso a los mandos ha derrotado a Osasuna (1-0), Mallorca (2-1), Olympique de Marsella (2-1), Espanyol (2-0), Villarreal (3-1) y Juventus (1-0). En la mitad de los partidos, en tres, Thibaut Courtois logró dejar su portería a cero.
Los datos del Clásico: Ligero dominio del Real Madrid en el historial de enfrentamientos
El palmarés histórico del clásico muestra un ligero dominio madridista. El Santiago Bernabéu acogerá el enfrentamiento número 261 y el balance es de 105 triunfos para el Real Madrid, 52 empates y 103 victorias del Barcelona.
En Liga se han disputado 190 clásicos con 79 triunfos del Real Madrid, 76 del Barcelona y 35 empates. Jugando como local, el conjunto madridista en 95 partidos consiguió vencer 56, cedió 15 empates y cayó ante su eterno enemigo en 24 ocasiones.
Los datos del Clásico: Lamine Yamal, jugador más joven en jugar y marcar
Lamine Yamal ya es historia del clásico. Con 16 años y 107 días, el 28 de octubre de 2023 se convirtió en el futbolista más joven que participa en la historia del enfrentamiento, disputando 14 minutos en el Camp Nou para superar el registró de Ansu Fati.
En su cuarto clásico, el segundo como titular, lograba convertirse en el goleador más joven con 17 años y 106 días, marcando el tercero de los cuatro que endosó el Barcelona al Real Madrid en el primero de los cuatro clásicos del pasado curso. Con siete encuentros (4 triunfos y 3 derrotas), el conjunto madridista es al rival al que más se ha enfrentado en su carrera.
Los datos del Clásico: Mbappé, 11 goles al Barcelona en 8 partidos
Protagonista del mejor arranque goleador de su carrera, con 15 goles en 12 partidos, mejorando con el Real Madrid la conseguida en el PSG en la temporada 2018-19 (13 tantos), el Barcelona es una de las víctimas preferidas de Mbappé. Le ha marcado 11 tantos en 8 enfrentamientos, una media de 1.3 goles por cita. Solamente le ha hecho más goles al Montpellier (13) y el Metz (12).
Sin embargo, Kylian solamente derrotó en dos ocasiones al Barcelona y con el Real Madrid perdió los cuatro clásicos que disputó. Se quedó sin marcar en el primero y pese a poner su firma a 5 goles en los tres siguientes, ni un triplete en Montjuic sirvió para que su equipo sumase puntos.
Los datos del Clásico: El Barcelona ante la posibilidad de igualar su mejor racha de triunfos
Tras vencer los cuatro clásicos de la temporada 2024-25, dos en LaLiga (0-4 y 4-3), uno en la final de la Copa del Rey (3-2) y otro en la final de la Supercopa de España (5-2), el Barcelona tiene en su mano la oportunidad de igualar la mejor de sus rachas de victorias consecutivas en partidos ante el Real Madrid (5).
La logró con Pep Guardiola en el banquillo, siempre enmarcado en LaLiga como competición, entre el 13 de diciembre de 2008 (2-0) y el 29 de noviembre de 2010 (5-0). Entre medias el 2-6 para la historia en el Santiago Bernabéu junto a un 0-2 y un 1-0 en el Camp Nou. En el historial del enfrentamiento el récord de triunfos seguidos lo logró el Real Madrid, con siete, entre abril de 1962 y febrero de 1965.
Mbappé amenaza las dudas defensivas blaugranas mientras Yamal ejerce de líder
Las lesiones en la parte ofensiva, con las bajas de Raphinha y Robert Lewandowski, no han frenado a un Barça que es el equipo más goleador (24) de la Liga, gracias al buen momento de forma de Marcus Rashford, que viene de hacer un doblete en Champions, y a la aportación en ataque de perfiles como Fermín López, que permite que el técnico alemán no eche de menos al lesionado Dani Olmo.
Sin embargo, su defensa, que encadena seis encuentros sin dejar la portería a cero, deberá recuperar su mejor nivel para frenar al 'pichichi' Mbappé, que ha demostrado una voracidad letal con 12 goles en Liga y que después de sufrir en su primer Clásico fue despertando hasta acabar con un triplete, inútil por la derrota, en el Lluis Companys.
Enfrente, el desparpajo de Lamine Yamal, que también hizo daño a su rival el año pasado con varios goles firma de la casa, tendrá, además de su duelo con el de Bondy, que medir a un Álvaro Carreras, que se estrena en un Clásico y que ya fue capaz de rayar a buen nivel ante el extremo con el Benfica en la pasada Champions.
Los últimos Clásicos: el Madrid, con un marcador global de 16-7 en contra
Precisamente, esos cuatro Clásicos perdidos por el Real Madrid, con un marcador global de 16-7 en contra, hacen que los blancos lleguen a este duelo con ánimo de revancha y con el deseo de cortar el dominio azulgrana de la temporada pasada. En el recuerdo, el contundente 0-4 de hace prácticamente un año en el feudo de Concha Espina con un FC Barcelona que funcionaba con todas las piezas engrasadas, frente a un equipo merengue al que se le vieron las costuras.
Ahora, tras despedirse de Carlo Ancelotti y con Xabi Alonso, el Real Madrid ha encontrado en cierta manera ese equilibrio que tanto le faltó el curso pasado; y desde el varapalo del derbi en el Metropolitano (5-2) se ha visto a un equipo mucho más sólido en defensa, ganando desde entonces cuatro partidos en todas las competiciones y encajando solo un gol, aunque no ha terminado de dejar de dar protagonismo a Thibaut Courtois.
Las claves del choque: Mbappé-Yamal y la contundencia de las defensas
El feudo madridista acoge este domingo el Clásico, uno de los mejores partidos que se puede ver en el fútbol actual. Porque, aunque llegue quizá demasiado pronto para decir que sea decisivo, siempre es más que tres puntos por la rivalidad entre ambos clubes. El duelo Mbappé-Yamal en el centro del campo dominará los 90 minutos y la contundencia de las defensas serán algunas de las claves de un choque que también se vivirá en los banquillos, siendo el estreno de un Xabi Alonso exigido tras la derrota del derbi y con un Hansi Flick que el curso pasado dio con la tecla para tumbar siempre al conjunto merengue, pero ausente por sanción.
El Real Madrid y el Barcelona se miden en un Clásico en el que los blancos buscan acabar con su racha adversa
El Real Madrid y el FC Barcelona se enfrentan este domingo en el Estadio Santiago Bernabéu (16.15 horas) en la jornada 10 de LaLiga EA Sports 2025-26, un Clásico en el que los blancos buscan frenar el dominio blaugrana y la sangría goleadora sufrida el curso pasado para seguir en lo más alto de la clasificación y abrir una brecha ante el conjunto catalán en un partido donde los focos recaen sobre el duelo Kylian Mbappé y Lamine Yamal.