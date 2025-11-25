En directo, Champions League: Chelsea - Barcelona

El duelo de la noche

Uno de los principales duelos de la noche estará protagonizado por dos de las estrellas de la selección española campeona de Europa en 2024 y favorita de cara al Mundial del próximo verano.

Lamine Yamal atacará por la banda derecha del Barça y el encargado de defenderle será nada menos que Marc Cucurella. Por sus botas pasarán muchas de las opciones de Barça y Chelsea para llevarse los tres puntos.