En directo, Champions League: Chelsea - Barcelona
El FC Barcelona busca reencontrarse con la victoria en Champions tras su último tropiezo en Brujas y lo hace visitando en Stamford Bridge a un Chelsea también necesitado de puntos y que cuenta sus partidos en casa por victorias.
El duelo de la noche
Uno de los principales duelos de la noche estará protagonizado por dos de las estrellas de la selección española campeona de Europa en 2024 y favorita de cara al Mundial del próximo verano.
Lamine Yamal atacará por la banda derecha del Barça y el encargado de defenderle será nada menos que Marc Cucurella. Por sus botas pasarán muchas de las opciones de Barça y Chelsea para llevarse los tres puntos.
El once del Chelsea
¡Ya tenemos el once del Chelsea!
Sale Maresca con Robert Sánchez; Malo Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Enzo, James; Garnacho, Neto y Estevao.
Flick apuesta por Eric en el centro del campo
¡Flick apuesta por Eric!
El técnico alemán ha decidido suplir la dura baja de Pedri con la inclusión de Eric García en el centro del campo en detrimento de Dani Olmo. Por lo demás, once de gala para el Barça.
Juegan los culés con Joan García; Koundé, Araújo, Cubarsí, Balde; Eric García, De Jong, Fermín; Lamine Yamal, Lewandowski y Ferran.
¡Vive la Champions en Radioestadio!
¡¡Muy buenas noches!!
Vuelve la Champions tras el último parón de selecciones del año y lo hace por todo lo alto. El Barça visita al campeón del Mundial de Clubes, un Chelsea igual de necesitado de puntos que los culés.
Ambos equipos llegan a esta quinta jornada en puestos de playoff con siete puntos y en busca de asaltar alguna de las ocho plazas que da acceso directo a los octavos de final.
¡Vívelo con nosotros en Radioestadio, con Edu García y todo el equipo!