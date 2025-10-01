En directo, Champions League: Barcelona - PSG
Sigue en directo el partido de la segunda jornada de Champions entre el Barcelona y el PSG.
En directoActualizado a las
33' ¡Amarilla a De Jong!
¡Tarjeta amarilla para De Jong!
El holandés ve la primera cartulina del partido tras una entrada por detrás a Nuno Mendes. Se revisó la posible expulsión, pero se quedó finalmente en amarilla.
Barça 1-0 PSG
29' ¡Paradón de Szczesny!
¡¡Qué parada de Szczesny!!
Probó suerte Achraf con un lanzamiento de falta desde la banda izquierda que buscó portería, y el polaco despejó a córner.
Barça 1-0 PSG
27' ¡Vuelve a probar el Barça!
¡Otra del Barça!
Córner muy cerrado al área pequeña que despeja la defensa del PSG como puede y en el rechace Rashford lo intenta con un disparo que vuelve a tapar la defensa.
Barça 1-0 PSG
25' ¡Dani Olmo fuera!
¡¡Qué jugada del Barça!!
Gran combinación entre Pedri, Lamine y Koundé en banda derecha que termina con disparo de Olmo desde la frontal desviado a córner.
Barça 1-0 PSG
24' ¡Ha tenido el empate Barcola!
¡Tuvo el empate el PSG!
Balón filtrado de Fabián para Barcola con campo por delante, pero al francés se le termina yendo el balón en el último toque y se termina imponiendo Szczesny en el mano a mano.
Barça 1-0 PSG
19' ¡¡GOOOOOOOL DE FERRANNN!! ¡¡GOL DEL BARÇAAAA!!
¡¡GOL GOL GOL GOL GOOOOOOL!! ¡¡MARCA FERRAN!!
Pierde la pelota Vitinha en salida y la transición rápida del Barça termina en un gran balón de Rashford al corazón del área para el remate de Ferran casi a placer. ¡Se adelanta el Barça en Montjuic!
Barça 1-0 PSG
14' ¡¡SALVA BAJO PALOS EL PSG!!
¡¡A PUNTO DE MARCAR EL BARÇA!!
Balón maravilloso de Lamine Yamal con el exterior para el desmarque de Ferran Torres, que regatea a Chavalier y chuta a placer, pero aparece Zabarnyi para salvar el balón bajo los palos.
Barça 0-0 PSG
11' ¡Zabarnyi arriba!
¡Qué ocasión del PSG!
Puso el balón Vitinha al punto de penalti a la salida de un córner y apareció Zabarnyi para rematar de cabeza arriba.
Barça 0-0 PSG
10' Primera llegada del PSG
¡Se asoma el PSG!
Primera vez que consigue progresar el PSG en un contraataque que termina con un centro de Achraf despejado a córner.
Barça 0-0 PSG
7' El duelo de la noche
¡Lamine y Nuno Mendes!
No llevamos ni diez minutos de partido y ya hemos visto dos veces el que seguro que va a ser el duelo de la noche. En la primera Lamine engañó al portugués con dos regates, en la segunda fue el del PSG el que le ganó la partida con una gran acción defensiva.
Barça 0-0 PSG
1' ¡LA PRIMERA DE LAMINE!
¡¡Pero qué jugada Lamine!!
Primer balón que coge el extremo derecho del Barça y deja atrás a cuatro defensas del PSG para filtrar un balón para Ferran Torres. El disparo del delantero sale mordido y no coge portería.
Barça 0-0 PSG
¡¡Comienza el partido!!
¡¡Arranca el partido en Monjuic!!
Ya rueda la pelota en Barcelona. Primer balón para el equipo de Luis Enrique, ¡Barça y PSG en busca de su segunda victoria en Champions!
Barça 0-0 PSG
¡Todo listo en Montjuic!
¡¡Todo preparado en Monjuic!!
Saltan los jugadores al terreno de juego, ¡suena el himno de la Champions!
Luis Enrique, con bajas en ataque
¡Confirmado también el once titular del PSG!
Ante las bajas de jugadores importantes como Dembélé o Doué, Luis Enrique sale con Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Fabián Ruiz, Joao Neves; Mbaye, Mayulu y Barcola.
¡Vuelve Lamine!
¡No duda Flick y Lamine vuelve al once titular!
Sale el Barça con Szczesny; Koundé, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín; De Jong, Pedri, Olmo; Lamine Yamal, Ferran Torres y Rashford.
¡Vive la Champions en Radioestadio!
¡Muy buenas noches!
Barça y PSG protagonizan el gran partido de la segunda jornada de Champions en busca de su segunda victoria.
¡Vívelo con nosotros en Radioestadio!