En directo, Champions League: Barcelona - PSG

7' El duelo de la noche

¡Lamine y Nuno Mendes!

No llevamos ni diez minutos de partido y ya hemos visto dos veces el que seguro que va a ser el duelo de la noche. En la primera Lamine engañó al portugués con dos regates, en la segunda fue el del PSG el que le ganó la partida con una gran acción defensiva.

Barça 0-0 PSG