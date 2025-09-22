En directo, Balón de Oro 2025: Lamine Yamal y Dembélé, favoritos
Sigue en directo la gala del Balón de Oro con las principales reacciones de los protagonistas.
Actualizado a las
Ya se conocen los primeros nombres
Desde hace unos minutos estamos conociendo a cuentagotas el orden de los 30 nominados al premio principal.
Han salido ya nombres de futbolistas como Haaland, Van Dijk, Bellingham, Lewandowski o Vinicius, que se han quedado fuera del TOP 15.
Noche de premios
Pero esta noche no solo se entrega el Balón de Oro a mejor futbolista masculino. También conoceremos el nombre de la ganadora del Balón de Oro femenino, entre las que hay seis españolas. En los cuatro años, el premio se ha quedado en España y más concretamente en el Barça, con los premios de Alexia Putellas (2021 y 2022) y Aitana Bonmatí (2023 y2024).
Además, también conoceremos el Trofeo Kopa al mejor futbolista menor de 21 años, el Trofeo Yashin al mejor portero, el Trofeo Gerd Muller al máximo goleador en clubs y selección en la temporada, el Trofeo Cruyff al mejor entrenador, y el Mejor club.
Todos estos premios se entregan tanto en categoría masculina como en categoría femenina.
¡Bienvenidos a la gala del Balón de Oro!
¡Muy buenas tardes!
El de hoy es uno de los días marcados en el calendario de todos los futboleros. France Football entrega el Balón de Oro 2025 al mejor futbolista del mundo y todas las miradas apuntan a Lamine Yamal y Ousmane Dembélé.
Podría ser el segundo año consecutivo que lo ganara un español, después de que Rodri se lo llevara en 2024.
