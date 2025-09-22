En directo, Balón de Oro 2025: Lamine Yamal y Dembélé, favoritos

Noche de premios

Pero esta noche no solo se entrega el Balón de Oro a mejor futbolista masculino. También conoceremos el nombre de la ganadora del Balón de Oro femenino, entre las que hay seis españolas. En los cuatro años, el premio se ha quedado en España y más concretamente en el Barça, con los premios de Alexia Putellas (2021 y 2022) y Aitana Bonmatí (2023 y2024).

Además, también conoceremos el Trofeo Kopa al mejor futbolista menor de 21 años, el Trofeo Yashin al mejor portero, el Trofeo Gerd Muller al máximo goleador en clubs y selección en la temporada, el Trofeo Cruyff al mejor entrenador, y el Mejor club.

Todos estos premios se entregan tanto en categoría masculina como en categoría femenina.