La diferencia entre Dembélé y Lamine Yamal en la votación del Balón de Oro: así quedaron los puntos

La gran noticia de la semana en el mundo del fútbol ha sido la victoria de Ousmane Dembélé en la votación del Balón de Oro que le ha designado como mejor jugador del mundo. El francés ganó en la votación final a Lamine Yamal, un resultado que se ocultó en el último momento y del que este viernes se conocen los puntos.

El delantero del PSG logró 1380 puntos, mientras que la joven perla del Barça sumó 1059. A pesar de que la emoción por conocer el nombre del ganador se mantuvo hasta el final, la victoria de Dembélé fue bastante clara, con una diferencia de 321 puntos, una de las más grandes de los últimos años.

Solo en 2022 la diferencia entre el primero y el segundo fue más grande, cuando Benzema se impuso a Sadio Mané con 356 puntos más.

En 2024 la diferencia entre Rodri y Vinicius fue de 41 puntos; en 2023 Messi ganó a Haaland con 105 puntos de diferencia; en 2021 el astro argentino se impuso a Lewandowski por solo 33 puntos; y en 2019 la votación estuvo tan ajustada que se decidió por solo 7 puntos de diferencia entre Messi y Van Dijk.

En los relativo a este 2025, el PSG copó el TOP 10 con otros cuatro futbolistas además de Dembélé. Vitinha fue tercero con 703 puntos, Achraf Hakimi fue sexto con 484, Gianluigi Donnarumma (ahora en el Manchester City) fue noveno con 172, y Nuno Mendes fue décimo con 171.

El resto de la clasificación principal la completaron Mohamed Salah (Liverpool), que fue cuarto con 657 puntos; Raphinha (Barcelona), quinto con 620; Kylian Mbappé (Real Madrid), séptimo con 378; y Cole Palmer (Chelsea) con 211.

Aitana ganó su Balón de Oro más ajustado

France Football también ha dado a conocer los resultados de la votación del Balón de Oro femenino, en el que Aitana Bonmatí ganó a Mariona Caldentey con solo 28 puntos de diferencia.

Fue el más ajustado de los tres Balones de Oro consecutivos que ha ganado la futbolista del Barcelona, que obtuvo 506 puntos por los 478 de Caldentey.

En cuanto al resto de españolas en TOP 10, Alexia Putellas fue cuarta con 388 puntos y Patri Guijarro fue sexta con 157 puntos.