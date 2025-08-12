fútbol

Las designaciones arbitrales se publicarán un día antes de cada partido

Las designaciones arbitrales de LaLiga se conocerán desde la temporada 2025-26 un día antes de cada partido a las 16.00 horas, al contrario que hasta ahora, cuando se publicaba la lista de los 10 equipos arbitrales el día previo al inicio de la jornada.

Europa Press

Madrid |

"El Comité Arbitral de la Competición Profesional (CACP), órgano de la RFEF que se encarga de las designaciones arbitrales del fútbol profesional, publicará los equipos arbitrales de cada partido el día anterior de su disputa antes de las 16.00 horas", anunciaron la RFEF y LaLiga en sus comunicados. Ambas entidades informaron que esta decisión "forma parte de la serie de medidas de reorganización del estamento arbitral adoptadas para esta temporada entre todos los actores del fútbol español".

De esta forma, el jueves se conocerán los árbitros de los partidos del viernes, el viernes de los del sábado y así sucesivamente con todos los encuentros de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion. Al contrario de como se designaban los colegiados hasta ahora, cuando se daban a conocer los de los 10 encuentros el día anterior al inicio de toda la jornada.

