El Deportivo - Atlético, declarado de alto riesgo: el recuerdo de Jimmy sigue muy presente

Riazor será, probablemente, escenario de buen fútbol, emoción y goles entre Deportivo de La Coruña y Atlético de Madrid. Pero también cabe la posibilidad de convertirse en un lugar hostil entre ambas aficiones teniendo en cuenta su tenso currículum. El recuerdo de la muerte de Francisco Javier Romero Taboada 'Jimmy' ondea en la memoria de los hinchas gallegos, que ven en él un mártir de la afición deportivista.

Hace ya más de diez años, concretamente el 30 de noviembre de 2014 a las 12h, se cruzaban Atleti y Dépor en el Vicente Calderón con motivo de la jornada número 13 de Liga. Lo que previsiblemente se trataba de un encuentro tranquilo se transformó en una batalla campal entre Frente Atlético y Riazor Blues. Ambos grupos ultras quedaron por redes sociales a las 8 de la mañana para agredirse mutuamente.

Entre los múltiples heridos, más de uno por arma blanca, se encontraba 'Jimmy', de 41 años y padre de un hijo, que fue arrojado al río Manzanares junto a varios miembros de los Riazor Blues. El ultra resultó herido con varios traumatismos craneoencefálicos y abdominales que terminaron por causarle la muerte. Ocho años después, Coruña se sigue vistiendo de carteles y pintadas con el lema "Jimmy vive".

El destino ha querido que se repita el encuentro entre rojiblancos y blanquiazules en estos octavos de final de Copa del Rey. La última vez que se enfrentaron fue en 2018 cuando el conjunto coruñés aún competía en Primera División, con victoria del Atlético de Madrid por 1 a 0. Atrás queda también el susto de Fernando Torres en la temporada 2016-17, cuando chocó con Álex Bergantiños y quedó tendido en el suelo enmudeciendo Riazor. Sus compañeros corrieron a socorrerle hasta que intervinieron los servicios médicos, quedando todo en un 'pequeño' lance del juego.

Partido de alto riesgo

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según el Ministerio del Interior, se ven obligados a reforzar sus dispositivos habituales y prestar especial vigilancia a los grupos ultras de ambos equipos, con el fin de evitar altercados o situaciones de peligro para los asistentes al partido. La declaración de alto riesgo obliga a los clubes a adoptar medidas de seguridad adicionales en el sistema de venta de entradas, la separación de las aficiones dentro de los recintos deportivos y el control de los accesos a los pabellones o estadios.

También ha sido declarado partido de alto riesgo el Cultural Leonesa - Athletic Club, a pesar de que no se espera una afluencia masiva de hinchas visitantes debido al escaso número de entradas ofrecido por la Cultural.