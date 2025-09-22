Dembélé - Lamine Yamal: batalla final por el Balón de Oro

Dembélé, exjugador del FC Barcelona, vivió seguramente la pasada temporada la mejor de su carrera deportiva, jugando además como 'falso 9' a las órdenes de Luis Enrique Martínez, técnico de un PSG que hizo historia con la conquista de su primera Liga de Campeones. El extremo, hasta entonces marcado por su irregularidad y problemas físicos, firmó una espectacular campaña 2024-25 donde además de lograr el triplete con su club, sólo imperfecto por el subcampeonato en el Mundial de Clubes, y brilló a nivel personal con 35 goles anotados y 16 asistencias.

Los números y los trofeos hacen partir a Dembélé como favorito a relevar en el palmarés al español Rodri Hernández y a privar del galardón al joven Lamine Yamal, que a sus 18 años ya se ha convertido en claro aspirante a ganar este galardón y a ser el tercer español en lograrlo tras el centrocampista del Manchester City y Luis Suárez (1960). Tras irrumpir en la temporada 2023-24 tanto con el Barça como con la selección española, el extremo alargó su gran momento la pasada campaña siendo clave para el triplete nacional de su club, pero penalizado en la eliminación en las semifinales de la Champions ante el Inter de Milán, donde mostró su nivel y calidad, el subcampeonato de la Liga de Naciones con la 'Roja' y la no participación de su club en el Mundial de Clubes.

Sus 18 goles y 25 asistencias en la pasada temporada son los números que le hacen ser candidato al 'Top 3' de un premio donde el resto de serios candidatos salen del PSG, que coló nueve entre los finalistas, sobresaliendo el centrocampista portugués Vitinha, que a todo lo ganado con el conjunto parisino une la Liga de Naciones con su selección, o el lateral marroquí Achraf Hakimi. El fútbol español está representado en esta nómina final, además de por Yamal, por su compañero de equipo Pedri González y por el centrocampista del PSG Fabián Ruiz. El Barça tiene también en la lista de candidatos al brasileño Raphinha, que se estrena, y al veterano polaco Robert Lewandowski, en su novena nominación, mientras que el francés Kylian Mbappé, el inglés Jude Bellingham y el brasileño Vinícius Jr. son los representantes del Real Madrid.