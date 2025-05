Deco: "Lamine no ha pedido ser el mejor pagado"

"La clave es dar estabilidad a este proyecto. ¿Lamine? La renovación va por buen camino. El mejor fichaje sería su renovación. El PSG ha preguntado por él. ¿El Madrid? No. Lamine no ha pedido ser el jugador mejor pagado de la plantilla", ha asegurado en una entrevista a RAC1. Deco se mostró sorprendido por la actitud del joven extremo internacional. "No le importa el campo ni el rival, le da igual, es lo más grande. Aparte de lo que hace, es un jugador diferencial, de los que marcan épocas. Es distinto, es de los grandes", valoró.

"Él nunca ha pedido nada. No hay mejor club y mejor ambiente para él que el Barça. Su contrato se debe adecuar a la realidad, con cuatro, cinco o seis años más. Nosotros tenemos que cuidarle y que se sienta importante, cuidarle en el día a día", añadió el director deportivo 'culer'.

Por otro lado, reconoció que les gustan varios jugadores para reforzar, si se puede, los extremos. "Nos gusta Luis (Luis Díaz, del Liverpool). Nos gusta Rashford (Marcus Rashford, del Manchester United), nos gustan otros jugadores, pero no son cosas reales. Lo real es lo que tenemos en casa. Es más importante que poder ir al mercado. Hay varios jugadores de nivel que pueden mejorar el equipo", manifestó.

"Tenemos un equipo que no nos demanda un dolor de cabeza para hacer la plantilla de la próxima temporada. Queremos arreglar lo que tenemos en casa. Siempre se puede mejorar el equipo. Si todos se quedan, necesitamos un jugador de perfil distinto para ayudar un poco a los delanteros. Fermín ha jugado en la posición de extremo, lo ha hecho muy bien", añadió Deco.

Para el dirigente, el gran objetivo de estos últimos años era "reconstruir y tener un equipo". "Se está haciendo, todo el mundo que ha pasado por esta etapa es importante. Flick ha dado estabilidad a este proyecto. Flick tiene clara su vida. Siempre ha dicho que el Barça sería su último club, está identificado con la ciudad y con la gente. No lo veo con ninguna ambición de entrenar en otro sitio", comentó sobre el técnico alemán, que acaba de renovar hasta 2027.