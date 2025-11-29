Dani Olmo con un doblete y Lamine Yamal dan la victoria al Barça ante el Alavés

El FC Barcelona ha ganado al Alavés gracias a los goles de Lamine Yamal y el doblete de Dani Olmo, con los que el conjunto culé ha remontado el tanto inicial de Pablo Ibáñez. Con esta victoria, los azulgranas se colocan líderes de LaLiga a expensas de lo que haga el Real Madrid ante el Girona.

El Alavés empezó aguando la fiesta del 126 aniversario del Barça con un gol en el segundo 46 de partido tras un córner mal defendido por la zaga culé. Pablo Ibáñez aprovechó el pase de cabeza de Parada y solo tuvo que empujar el balón par superar a Joan García. Tan solo un minuto después, Rebbach pudo marcar el segundo, pero su disparo se marchó rozando el palo.

Si bien, el Barça pronto olvidó estas dudas iniciales, ya que en el minuto siete Lamine Yamal igualó el marcador. El extremo español aprovechó un pase de Raphinha desde la línea de fondo que no encontró rematador en el área pequeña hasta que llegó Yamal solo desde atrás para mandar el balón al fondo de la red.

Del 1-1 al 2-1

El Alavés se empezó a quedar en su campo, acorralado por el Barça, aunque pudo empatar a la contra tras un pase de la muerte de Rebbach a Jonny, que Joan García salvó con un paradón a una sola mano. En la jugada siguiente, el equipo blaugrana anotó el 2-1. Raphinha encontró a Dani Olmo solo en el área que batió a Sivera con un remate de primeras.

Antes del descanso, el Barça estuvo a punto de marcar el tercero, pero el remate de Lamine Yamal se estrelló en el palo. El Alavés también tuvo su oportunidad, pero el disparo de Boyé se marchó rozando el palo. Para intentar tener mayor dominio del juego, Flick hizo un doble cambio en el descanso: entraron Rashford y Koundé por Marc Bernal y Eric García.

Con el paso de los minutos, el Barça se volcó sobre la portería de Sivera, pero el guardameta evitó en varias ocasiones el tercer gol culé, como una parada en la misma línea de meta a un remate de cabeza de Lewandowski. Tampoco tuvo suerte Lamine Yamal de falta, lanzamiento que se le marchó rozando la escuadra, ni Dani Olmo, cuyo remate rozó el palo.

Dani Olmo marcó en el último minuto su doblete particular

Los últimos minutos fueron un ir y venir de una portería a otra. El Alavés, que se volcó sobre la portería de Joan García, pero el guardameta español hizo gala de sus buenos reflejos para mantener la ventaja sobre el marcador. Lo mismo hizo Sivera en su respectiva portería, evitando el tercer gol del Barça.

Si bien, el guardameta no pudo evitar el tercer tanto del Barça en el último minuto. Dani Olmo firmó su doblete particular tras una asistencia de Lamine Yamal y una jugada iniciada por Pedri, que volvió a los terrenos de juego después de su lesión.