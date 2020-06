El curioso y polémico 'Me Gusta' de Rakitic en la encuesta de LaLiga

El jugador del Barcelona Iván Rakitic ha elegido en una encuesta de LaLiga en Twitter su versión como jugador del Sevilla y no del FC Barcelona.

Ivan Rakitic, jugador del FC Barcelona, nunca ha ocultado su amor por Sevilla y su etapa como jugador del conjunto hispalense. Allí conoció a su mujer y formó familia antes de fichar por el FC Barcelona.

Eso no quita que haya sorprendido su decisión en una encuesta en el Twitter de LaLiga dirigida a los aficionados.. El mediocentro participó y optó por el 'Me Gusta', lo que indicaba que prefería su versión como jugador del conjunto sevillano y no la del FC Barcelona.

En las últimas ventanas de fichajes ha sido uno de los focos de los rumores en el entorno del conjunto azulgrana. Se habló de su salida por falta de confianza con Ernesto Valverde y se apuntaba a su fichaje pòr la Juventus, entre otros clubes.