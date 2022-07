Las cuentas de Laporta para fichar a Lewandowski

El FC Barcelona sigue sondeando opciones para afrontar uno de los mercados de fichajes más difíciles de la historia del club. La situación económica parece haber dado un vuelco tras la aprobación por parte de los socios de la primera de las palancas económicas que proponía el presidente Joan Laporta, que es optimista de cara a cerrar caras nuevas en las próximas semanas.

Según el periodista de Onda Cero, Alfredo Martínez, Andreas Christensen y Franck Kessié serán los primeros en llegar y serán presentados la próxima semana.

Robert Lewandowski es el principal nombre del mercado de fichajes de culé. El jugador ha declarado públicamente que quiere salir del Bayern de Múnich tras ocho años siendo el 9 del club alemán y todas las informaciones apuntan a que su prioridad absoluta es recalar en el Barça.

Cuenta Alfredo Martínez que el equipo culé habría ofrecido 40 millones de euros al Bayern para fichar al delantero polaco, cifra con la que se comprometió con el jugador. Su representante, Pini Zahavi, cree que el club alemán aceptará, aunque no se descarta que tengan que mejorar la oferta. Pero el de Lewandowski no es el único nombre que se mueve en las oficinas de Can Barça.

Raphinha, más cerca

La situación del extremo brasileño del Leeds parece haber cambiado en las últimas horas. Desde Inglaterra aseguran que Chelsea y Tottenham podrían llegar a ofrecer hasta 75 millones de euros por el jugador. El Arsenal también estaría interesado en el jugador. El acuerdo del Leeds con los 'blues' se daba por cerrado hace tan solo unos días.

Según Alfredo Martínez el Barça ofrecería hasta 50 millones de euros y el club culé es la opción principal de Raphinha. Desde los despachos del Camp Nou son optimistas.

El periodista Fabrizio Romano, uno de los que mejor información maneja en lo que al mercado de fichajes se refiere, publicaba este viernes en su cuenta de Twitter que el Chelsea habría preguntado al Manchester City por la situación del, también extremo, Raheem Sterling, por lo que podría entenderse que sondean el mercado en busca de una opción diferente a Raphinha.

Sin salir de la Premier League, otro de los nombres propios en las oficinas del Barça es el de Bernardo Silva, un fichaje que ven difícil pero no imposible. Es el futbolista que más gusta a Xavi y Guardiola no pondría ningún problema a su salida, pero el Manchester City sí.

Salidas

En el apartado de salidas el club sigue pendiente de la situación de Ousmane Dembelé. El francés ha dejado de pertenecer a la disciplina culé este viernes al haber finalizado su contrato el pasado jueves, 30 de junio.

Aún sin equipo, el Barça le habría hecho una nueva oferta a la baja reduciéndole el sueldo a un 40% de los casi 16 millones de euros netos que cobraba. Se le situaría así en el mismo escalón que a una de las promesas más importantes del equipo: Ansu Fati. Creen que aceptará.

Uno que parece tener un pie fuera es Clement Lenglet. El francés se irá cedido al Tottenham, que no asumirá su ficha completa de algo más de siete millones de euros. La salida de Frenkie De Jong también parece encarrilada. Este viernes el club ha hecho oficial las salidas de Adama Traoré y Luuk de Jong.