Cruel derrota del Atlético ante el Liverpool para abrir la Champions

El Atlético de Madrid ha caído derrotado este miércoles ante el Liverpool en el debut en Champions. El equipo rojiblanco fue capaz de remontar un 2-0 y llegar hasta el final del partido con el empate en el marcador, pero un gol de Van Dijk a la salida de un córner en el tiempo de descuento dieron a los ingleses los tres puntos.

Llegaba el Atlético con muchas dudas a esta primera gran cita de la temporada después de sumar solo cinco puntos de doce posibles en Liga. Las bajas de jugadores importantes como Julián Álvarez, Álex Baena o Johnny Cardoso no ayudaban, pero el equipo supo competir hasta el final.

No empezó nada bien el encuentro con el Liverpool poniéndose 2-0 en el marcador en los primeros diez minutos con goles de Robertson y Salah y llegando con facilidad al área de Oblak.

Pero Marcos Llorente, como en 2020, volvió a vestirse de héroe y empató el partido con dos goles, el primero al filo del descanso y el segundo a falta de diez minutos para el final.

Cuando todo llegaba a su final, el fútbol volvió a ser cruel con el Atlético y Van Dijk marcó a la salida de un córner el definitivo 3-2 para que los tres primeros puntos se quedaran en Anfield.

Simeone terminó expulsado tras encararse con la grada en la celebración de este último gol. Varias personas tuvieron que sujetar al técnico argentino.