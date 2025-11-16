La crítica de Tebas al partido de la NFL en el Bernabéu: "El estadio es del mismo club que lideró la cruzada contra el partido oficial de LaLiga en Miami"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha criticado en una publicación en su cuenta de X el partido de la NFL en el Santiago Bernabéu y ha cargado duramente contra el Real Madrid: "El estadio es del mismo club que lideró la cruzada de la "integritis" contra el partido oficial de LaLiga en Miami".

Según Tebas, el Real Madrid "ahora cede encantado previo pago", cuando lleva tiempo poniendo "a jugadores y portaCoces a repetir el mismo relato". Ha recordado que el Madrid se ha quejado del partido que iba a celebrarse en Miami entre el Villarreal y el Barça aludiendo a una "adulteración de la competición" y que incluso mandó cartas "a todas las instituciones posibles". "Solo les faltó quejarse al Papa", ha añadido.

Además, Tebas ha reiterado que todo el mundo estaba "perfectamente informado de cómo se iba a organizar el partido y que se respetaba la normativa". Por ello, ha reivindicado la celebración de este encuentro, que finalmente se jugará en España, que tenía "un lleno garantizado" en Miami, y ha comparado la promoción que iba a tener LaLiga en Estados Unidos con la que ha tenido estos días la NFL en España: "Una agenda de eventos igual o mayor, servía para internacionalizar nuestra competición".

LaLiga es una institución que todos quieren controlar

El presidente de LaLiga, en su mensaje ha asegurado que el problema de que el partido en Miami no se celebre "no era la integridad ni la tradición". "Era quién lo impulsaba" ha lamentado. Según él, LaLiga es una institución que "todos quieren controlar": unos para sus "mega competiciones", en alusión a la Superliga que quiere impulsar Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid.

Otros "para rascar más dinero" y otros "para alimentar sus campañas políticas", ha añadido. A pesar de ello, Tebas se ha mostrado contundente: "Seguiremos intentándolo", en una clara alusión a que espera conseguir que en algún momento se celebre un partido de LaLiga en Estados Unidos.

Música en directo, fuegos artificiales y personalidades entre el público

El partido que ha enfrentado a los Miami Dolphins contra los Washington Commanders ha sido un auténtico espectáculo. Los primeros se han llevado la victoria por 16-13 en la prórroga. El Santiago Bernabéu presentó un lleno total -78.610 espectadores- y La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde, José Luis Martínez Almeida no se han querido perder la cita.

También han estado presentes el ex jugador Zinedine Zidane, que ha sido el encargado de lanzar la moneda para el sorteo de campos, leyendas del Real Madrid, como Iker Casillas, Guti y jugadores del Atlético de Madrid como Koke o Antoine Griezmann.

Uno de los momentos más esperados fue el descanso, con las actuaciones de Bizarrapp y Daddy Yankee. La actuación estuvo acompañada de un espectáculo de fuegos artificiales, luces incandescentes de diferentes colores por las pantallas del estadio y un grupo de diferentes percusionistas. Sobre el césped, en el que también estuvieron las famosas 'cheerleaders'