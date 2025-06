Cristiano Ronaldo renueva con Al Nassr hasta 2027

"El presidente de la junta directiva de Al Nassr, Musalli al Muammar, firmó un contrato histórico con la estrella del fútbol Cristiano Ronaldo y el contrato se extiende hasta 2027", añadió la nota del equipo saudí, donde asegura que el jugador seguirá luciendo el dorsal 7. Cristiano Ronaldo, de 40 años, llegó al club saudí el 30 de diciembre de 2022, procedente del Manchester United, donde vivó una segunda etapa en el club inglés.

Al Muammar aseguró que este "acuerdo va más allá de escribir un nuevo capítulo en la historia", calificando a Ronaldo de "un modelo a seguir para todos los deportistas y jóvenes del mundo. Con él en el Al Nassr, avanzaremos hacia un mayor éxito para el club, el deporte saudí y las futuras generaciones", afirmó el presidente del club. "La visión del club Al Nassr es muy inspiradora, y estoy emocionado de unirme a mis compañeros. Juntos, ayudaremos al equipo a alcanzar más éxitos", señaló el jugador.

Aunque el equipo saudí no ha dado más detalles del contrato, con su renovación el exmadridista calla los rumores sobre su marcha del Al Nassr. Asimismo, la extensión del contrato de Ronaldo se anuncia un día después de que el equipo de Arabia Saudí haya comunicado que el italiano Stefano Pioli deja de ser su entrenador después de un año en el banquillo del club de Riad. Pioli no cumplió las expectativas del club de Riad al quedar tercero en la liga saudí, a trece puntos de Al Ittihad, capitaneado por el delantero francés Karim Benzema, y no clasificarse para la próxima edición de la Liga de Campeones de Asia.