Cristiano Ronaldo, sobre Mbappé: "Tienen que cuidarlo"

Cristiano Ronaldo, a punto de cumplir los 40, sigue siendo una de las figuras deportivas del fútbol más mediáticas. Su trayectoria profesional en el Real Madrid le llevó a lo más alto de la cima, un camino que continua actualmente en el Al-Nassr F. C. (Arabia).

En una entrevista con Edu Aguirre en 'La Sexta', el futbolista ha debatido sobre la actualidad del mundo del fútbol y ha ofrecido distintos puntos de vista respecto a diversas situaciones, como por ejemplo la emergente figura de Kylian Mbappé en el Real Madrid. "Kylian no sabe jugar de delantero, en mi opinión no es su posición. Si yo estuviera en el Real Madrid le enseñaría a jugar de nueve. Hay que ser imprevisible y él tiene condiciones. Tienen que protegerlo, le quiero mucho", dijo el luso.

Respecto a la polémica envuelta en el Balón de Oro, Ronaldo apuntó que "Vinicius tendría que ser el Balón de Oro" y que actualmente "no hay credibilidad". Ha reconocido que lo ha "sentido muchas veces" y que este tipo de acontecimientos "son luchas que no puedes ganar".

Arabia y la MLS

El portugués habló sobre la diferencia entre Arabia y la MLS: "No pensé que iba a crecer tan rápido, pero sabía que la liga iba a ser muy top, como es ahora. La liga de Estados Unidos es peor, obvio, que la de Arabia. La gente que habla no sabe lo que dice, solo la gente que juega lo sabe".

Otro de los temas abordados en la entrevista ha sido la forma que el jugador tenía de afrontar las derrotas. "Odiaba perder y lloraba, mis vecinos me llamaban 'el llora', pero es mi manera de ser. Quizás fue mi educación, pero lo he ido mejorando y espero seguir así, aunque de una manera más equilibrada", dijo respecto a su manera de ver el fútbol.

Retirada profesional

Sobre su retirada, el de Madeira confesó que piensa en ello porque es una cuestión biológicamente inevitable, pero no todavía. "Podría retirarme hoy y no me arrepentiría, pero sería una pena porque sigo haciendo la diferencia, puedo seguir aunque no puedo pensar a largo plazo, vivo el presente, pensar semana a semana con la programación buena y disfrutar del fútbol a diario".

Ante la posibilidad de ser entrenador en el futuro, añadió: "No creo que mi personalidad se adapte muy bien a ser entrenador, director deportivo tampoco, pero no descarto ser dueño de algún equipo. Tampoco tengo entrenador favorito, aprendí de todos aunque he tenido entrenadores muy malos, algunos no tienen ni idea del fútbol".

Sobre su salida del Madrid, el jugador aclaró que el presidente aceptó su salida, aunque reconoce que "no se portó muy bien" con él. "Quería volver atrás, pero yo ya no podía. Aprecio y tengo respeto a Florentino, hablo alguna vez con él y no descarto volver un día cuando termine mi carrera y hacer algo chulo".