Cristiano Ronaldo: "Dejadme en paz, no vais a dañar mi imagen"

Tras terminar la temporada con el Real Madrid, Cristiano Ronaldo está disfrutando de unas merecidas vacaciones tras la consecución del Pichichi y la Bota de Oro. No obstante el portugués no ha terminado de relajarse del todo debido a las informaciones que se publican en ciertos medios. Los rumores que se conocen sobre las nuevas novias de Ronaldo han hecho que el futbolista se grabe un vídeo para pedir que le "dejen en paz". "No intentéis dañar mi imagen, no lo vais a conseguir" ha explicado. Además se ha mostrado agradecido por el apoyo recibido de todos sus seguidores. Y ha aprovechado para pedir a los medios de comunicación que hablan sobre él que le dejen en paz. "Dejadme en paz" ha afirmado.