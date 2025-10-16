Crece el enfrentamiento Liga-AFE por el partido en Miami

"Ante la falta de transparencia y colaboración institucional de LaLiga, y tras las recientes declaraciones de su presidente ante los medios de comunicación, desde el sindicato queremos asegurar que no se ha recibido ninguna información relacionada con el partido, tal y como solicitamos hace dos meses, cuando tuvimos confirmación oficial del proyecto en la Junta Directiva de la RFEF", señaló la AFE en un comunicado. La asociación apuntó que este martes convocó por la tarde una reunión con una representación de capitanes de LaLiga EA Sports, al presidente de LaLiga, Javier Tebas, y a los clubes solicitantes del proyecto, FC Barcelona y Villarreal CF, para que, según lo que ordena la Ley del Deporte en su artículo 61 sobre la transparencia, "los futbolistas pudieran conocer toda la información sobre la posibilidad de disputar un partido" del campeonato en los Estados Unidos.

"A pesar de que AFE ofreció todas las posibilidades para participar, tanto de forma presencial como por vía telemática, insistió en el carácter prioritario del encuentro por respeto a los compañeros a los que representamos y envió la convocatoria con una semana de antelación, LaLiga y los clubes rechazaron asistir, simultáneamente, por problemas de agenda", indicó el sindicato. Este puntualizó que la "alternativa" que le ofrecieron fue la de "una reunión después de que comience la preventa y venta de entradas del partido -según anunciaron, prevista para el 21 y 22 de octubre, respectivamente- y en días de la semana en los que, por la configuración del calendario, los futbolistas no tendrían ninguna posibilidad de participar".

AFE dejó claro que "tampoco cerró acuerdo alguno" con la patronal en 2018, cuando surgió por primera vez la idea de llevar un partido de la Liga a los Estados Unidos, y recordó que "públicamente mostró su disconformidad" para llevarlo a cabo. "Desconocemos los intereses de la patronal para oficializar un partido -tal y como precipitó el pasado 8 de octubre- cuando tan sólo un día antes aseguró a AFE que la aprobación de UEFA no suponía la autorización definitiva para la celebración de un encuentro que no cuenta con la aprobación de los futbolistas", criticó. "A pesar de que el sindicato, con el respaldo de los 20 capitanes, ha pedido insistentemente todos los detalles del proyecto para poder analizarlos, trasladar las necesidades del colectivo y conformar, si fuera necesario, una mesa de negociación teniendo en cuenta que el Convenio Colectivo actual, negociado entre AFE y LaLiga, establece las condiciones laborales para los futbolistas dentro del marco nacional", advirtió el sindicato que preside David Aganzo.

Por este motivo, trasladar un partido de LaLiga EA Sports a los Estados Unidos "haría imposible su cumplimiento" por el artículo 8 que señala que "el futbolista queda obligado a realizar las concentraciones que establezca el Club/SAD, siempre que no excedan de las 36 horas inmediatamente anteriores a las de comienzo del partido, cuando se juegue en campo propio". "Si se jugase en campo ajeno, la concentración no excederá de 72 horas (incluido el tiempo de desplazamiento), tomándose igualmente de referencia la del comienzo del partido", remarcó.

LaLiga responde: niega plantón y falta de voluntad

LaLiga ha emitido un comunicado en el que quiere "dejar constancia de que en ningún momento a existido una negativa a mantener dicha reunión", y que, en cambio, "desde el primer contacto, una vez constatada la imposibilidad de asistir en la fecha prevista ni de forma presencial, ni telemática, debido a los compromisos de agenda previamente adquiridos adquiridos e inaplazables, que afectaban a asuntos de vital importancia, se ha manifestado la plena disposición de LALIGA a participar en el encuentro, proponiendo hasta tres fechas alternativas para facilitar su celebración y garantizar la asistencia efectiva de todas las partes".

LaLiga niega plantón y falta de voluntad por su parte, y asevera que en una de las comunicaciones remitidas por su presidente, Javier Tebas, la incompatibilidad de agenda "fue comunicada de forma inmediata y de buena fe, acompañándose varias alternativas para su valoración". Entiende la patronal que la AFE "ha mantenido de forma inflexible una fecha señalada unilateralmente, pese a haber sido informada previamente de la imposibilidad de asistencia a dicha reunión por motivos de agenda. Quien no ofrece alternativas ni muestra disposición a consensuar, fijando reuniones de forma unilateral, demuestra una falta de voluntad real de diálogo. En definitiva, mantener de forma unilateral una convocatoria con conocimiento previo de las agendas imposibilita un diálogo eficaz".

"Asimismo, desde LALIGA se lamenta el cambio de criterio y las contradicciones apreciadas en las últimas comunicaciones” que dificultan la consecución del objetivo principal de la reunión: favorecer un diálogo útil que permita explicar el proyecto ", apunta antes de reiterar su "disposición a reunirse reunirse en cualquiera de las fechas alternativas ya propuestas o en cualquier otra que la AFE considere adecuada y compatible con las agendas institucionales y las exigencias de la competición". Entiende la patronal que pese a mantener históricamente una cooperación con el sindicato no existe "una obligación convencional de someter a la voluntad de AFE la celebración, sede u organización de un partido oficial. Adicionalmente, la iniciativa de disputar el encuentro en Estados Unidos ha sido tramitada conforme al procedimiento normativo aplicable ante los organismos nacionales e internacionales".

También niega LaLiga "cualquier vulneración de la Ley 39/2022, del deporte. Atribuir a LALIGA obligaciones de transparencia o publicación que no se corresponden con el contenido del artículo 61 de la Ley 39/2022 resulta inexacto. Dicho precepto regula obligaciones de publicidad activa que LALIGA ya cumple, sin que ampare demandas ajenas a su tenor literal. Del mismo modo", continúa, "afirmar que el proyecto vulnera el artículo 8 del Convenio Colectivo carece de fundamento: no existe impedimento convencional para programar un encuentro en el extranjero, y el régimen de concentraciones y desplazamientos puede organizarse en tiempo y forma compatibles con las obligaciones laborales de los futbolistas, garantizando su descanso, seguridad y condiciones de trabajo".