Courtois, dardos contra Tebas y Laporta

El belga Thibuat Courtois, portero del Real Madrid, respondió al presidente del Barcelona, Joan Laporta, que aseguró que hay una "mano blanca" en el arbitraje, recordándole el 'caso Negreira', y fue duro con LaLiga al hablar de censura y manipulación en las imágenes del plantón de los jugadores en la última jornada por el partido de Miami que dijo "adultera la competición".

La mano blanca de Laporta

"Si no hay mano blanca, se le parece mucho", dijo Laporta en la asamblea telemática del Barcelona celebrada el domingo, en unas declaraciones que encontraron respuesta en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid en la comparecencia de Courtois.

"Él dice eso porque lo tiene que decir por el caso Negreira y todo eso. Yo desde que estoy en el Real Madrid nunca he notado que nos han favorecido los árbitros, más bien lo contrario", aseguró Courtois.

"Al final, los árbitros son humanos y, como los entrenadores y los jugadores, pueden cometer algún error. Pero yo no siento que nos han beneficiado en ningún momento", recalcó.

Courtois, amante de los deportes americanos, expuso la diferencia que existe entre llevar un partido de la NBA o la NFL fuera de su país, a la intención de LaLiga de celebrar en Miami el partido entre el Villarreal y el Barcelona.

"Adultera la competición. Luego es fácil hablar de la NBA o la NFL. La NBA tiene 82 partidos donde se juegan en un sitio en playoff, que no cambia nada. En la NFL votaron todos los dueños de todos los equipos para duplicar los partidos porque les beneficia y fue votado por todo el mundo", expuso.

"Aquí, LaLiga lo mete porque les sale de ellos. Adultera la competición y no cumple con el convenio de los jugadores. Lo incumple y no es correcto. Tenemos que jugar en casa y fuera porque no es lo mismo y en LaLiga es muy complicado, como nos ha pasado ante la Real Sociedad o el Getafe. El Villarreal fuera es muy difícil, luego lo podrán ganar, pero si no es por fuerza mayor, que puede pasar en el mundo de hoy, todos tenemos que jugar el mismo número partidos en nuestra estadio que fuera", defendió.

Mensaje a Tebas

Además, Courtois lanzó mensajes directos al presidente de LaLiga, Javier Tebas, tras lo ocurrido en la novena jornada de la competición doméstica, en la que en varios encuentros la realización televisiva no mostró los 15 segundos de parón de los futbolistas y se puso un rótulo en contra de la guerra que podía hacer pensar al espectador que la protesta era por el conflicto bélico en Israel y Palestina.

"No sé qué os sorprende porque lleva tiempo así, haciendo esas cosas y contestaciones públicas en redes. No he visto jamás a un presidente de una liga de cualquier deporte hablar así. Ocultarlo y, además, cambiar el por qué estamos protestando es censurar y es manipular. Eso es grave", denunció.