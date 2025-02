Corberán: "La prioridad es la Liga, pero vamos a competir"

“Vamos a afrontar el partido conscientes de nuestra prioridad, pero compitiendo porque somos el Valencia CF. Tenemos ganas de demostrar que de ese partido (el 7-1) hemos aprendido y somos un Valencia más competitivo. Estamos en cuartos de final de la Copa del Rey y el deseo de ser lo más competitivos posibles”, dijo.

Corberán apuntó sobre la goleada en Liga que “en general fue un partido que debemos mejorar muchos momentos del juego. Tenemos claro que sin la agresividad e intensidad necesaria es difícil competir al Barça, por encima del sistema. Es un día para demostrar que lo hemos aprendido. Ver un partido donde no hemos estado a la altura no es agradable, pero es necesario. Quiero ver al equipo más competitivo, el respeto a la competición es máximo y si no hay novedad, jugarán todos los jugadores del primer equipo, vamos a defenderla con los del primer equipo”, aseguró.

Sobre el rival, el entrenador valencianista dijo que el Barcelona tiene "una plantilla con muy buenos jugadores donde es difícil destacar a un jugador por encima del resto, todos tienen la capacidad de jugar al máximo nivel. Para mí la llave es ser un equipo fuerte, aprender de nuestra experiencia anterior y mostrar en Mestalla una mejora desde la agresividad. Los jugadores van a tener el deseo de compensar un poco el dolor que tuvimos después del partido en Barcelona”, añadió. Corberán también incidió en que las ganas de reivindicarse que vio contra el Celta de Vigo estarán presentes durante el partido. “Queremos demostrar que aprendemos y que nos importa muchísimo lograr el objetivo”, apuntó.