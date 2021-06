¿Cómo afecta el positivo de Busquets a España de cara a la Eurocopa?

Terremoto en la concentración de Las Rozas. Y es que el positivo de Busquets altera toda la preparación del combinado español. El jugador del Barcelona ya se encuentra en la ciudad condal donde pasará los próximos días hasta que supera la enfermedad. La primera consecuencia es que el partido de este martes ente Lituania lo jugará la selección sub 21 ya que la absoluta debe permanecer aislada.

La primera duda para Luis Enrique es si esperar a Busquets o no. Para poder jugar, los futbolistas deben dar negativo antes de cada partido. Busquets está descartado para el debut ante Suecia (14 junio), pero si todo va bien podría llegar al duelo ante Polonia (19 junio) o ante Eslovaquia (23 junio).

De momento, con Rodri, el relevo está garantizado. Si el seleccionador opta por dejar fuera al azulgrana, el elegido será Zubimendi, jugador de la sub 21. La UEFA permite sustituir jugadores en la lista por lesiones graves o positivos en COVID, pero lo que no podrá hacer Luis Enrique es ampliar la lista inicial de 24 a los 26 permitidos.

¿Y si hay más positivos?

De momento, todos los jugadores dieron negativo en las pruebas de este domingo y hoy se someten a nuevos test. Si no hay más contagios, todo se quedaría en un susto y la selección podría ir a la Eurocopa con normalidad, como ya le ocurrió a la sub 21 tras el positivo de Moncayola antes del Europeo de la categoría.

Durante los próximos días, la selección española deberá someterse a más pruebas y en caso de haber más contagios, podrían empezar los problemas ya que quedaría comprometida la presencia de España en una Eurocopa en la que debe debutar en tan solo una semana.

Eso sí, la preparación del equipo que dirige Luis Enrique se va a ver claramente alterada, ya que los jugadores deben entrenar de forma individual. La Federación ha transmitido en las últimas horas su descontento con el Gobierno ya que solicitaron vacunar a los jugadores de la absoluta, tal y como ha ocurrido con los deportistas olímpicos, pero esa petición no fue tenida en cuenta por Sanidad, algo que podría cambiar en las próximas horas tras el positivo de Busquets.

El protocolo de UEFA para la Eurocopa

De cara a la Eurocopa, la UEFA marca que una selección debe tener al menos 13 jugadores disponibles (uno de ellos un portero) para poder jugar un partido. De no ser así, se intentaría reprogramar el partido en las 48 horas siguientes. En caso de no ser posible, se daría el partido por perdido por 3-0. Hay que recordar que hasta 48 horas antes de cada partido, se puede sustituir en la lista a los jugadores que hubiesen dado positivo, aunque estos ya no podrían volver al equipo.