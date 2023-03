El Clásico: alineaciones de Barça y Real Madrid

FC Barcelona y Real Madrid juegan este domingo el segundo Clásico en menos de tres semanas en un partido que puede ser definitivo en la lucha por LaLiga. Los de Xavi, con nueve puntos de ventaja, pueden dar un golpe definitivo de ganar hoy ante un Real Madrid obligado a conseguir una victoria para mantener vivas sus opciones de remontada.

El Barça llega a este Clásico con las importantes bajas de Dembélé y Pedri, que no han podido recuperarse a tiempo de sus lesiones y no podrán estar este domingo en el Camp Nou. Al que sí recupera Xavi es a Ronald Araújo, que se perdió por sanción el partido de la pasada semana en San Mamés, y todo apunta a que será de la partida en el lateral derecho para parar a Vinicius.

Ancelotti, por su parte, no podrá contar ni con Alaba, lesionado, ni con Álvaro Rodríguez, sancionado. El que sí estará es Benzema, que no entrenó el viernes y ha sido duda hasta última hora. Las dudas en el once madridista estarán en el lateral izquierdo y en el mediocentro, donde Nacho, Camavinga y Tchouaméni pelearán por dos puestos.

Alineación FC Barcelona

Se prevé que Xavi continúe apostando por el dibujo de los cuatro centrocampistas que tan buen rendimiento está dando: Ter Stegen; Araújo, Koundé, Christensen, Balde; Busquets, De Jong, Sergi Roberto, Gavi; Raphinha y Lewandowski.

Alineación Real Madrid

Con las dudas en el lateral izquierdo y el mediocentro, Ancelotti podría repetir el once que ganó el pasado miércoles en el Santiago Bernabéu ante el Liverpool: Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Camavinga, Modric, Kroos; Valverde, Benzema y Vinicius.