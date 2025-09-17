De Zerbi: "El segundo penalti es un poco vergonzoso"

“El segundo penalti es un poco vergonzoso; no era penalti. Nunca lo es. Lo hubiera dicho aunque fuera a favor de mi equipo”, dijo en rueda de prensa. “Cuando digo que el penalti es vergonzoso no hay un pensamiento detrás -de que fuera para compensar al Real Madrid por la expulsión de Carvajal-. No quiero, de ninguna manera, referirme a eso”, añadió.

También se refirió a la tarjeta roja de Dani Carvajal, tras darle un cabezazo a Gerónimo Rulli. “En esos choques, cabeza contra cabeza, son excesivas las expulsiones. No da el golpe, se apoya… pero la norma es así. Cuando uno apoya la cabeza así y no da un golpe, yo no sacaría la tarjeta roja; pero es una idea mía porque no lo considero algo violento”, analizó.

Un De Zerbi que se mostró “orgulloso” de su equipo, a pesar de que consideró que su equipo pudo “haber hecho algo más” para llevarse un mejor resultado, sobre todo tras la expulsión de Dani Carvajal en el minuto 72. “Hubiéramos podido conseguir un resultado importante aquí. Mi equipo tiene muchos jugadores nuevos y sé perfectamente que no es fácil encontrar enseguida las conexiones adecuadas entre los jugadores. Sin embargo, podríamos haber hecho algo más”, señaló.