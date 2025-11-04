Xabi regresa a Anfield: "Intento que las emociones no me puedan"

"Intento que las emociones no me puedan demasiado, quiero estar concentrado en el partido y enfocarlo como el resto, que no cambie la preparación y la conexión con los jugadores. Luego, lo que tenga que pasar, pasará, pero intento distanciarme de la emocionalidad que tienen estos partidos cuando voy a Anoeta o Anfield, estadios donde tienes conexión", reconoció en la sala de prensa del estadio del Liverpool. Feliz por regresar como técnico del Real Madrid, Xabi dijo que "siempre sabe bien volver a un sitio donde te han querido tanto", y más aún para dirigir a uno de los dos grandes del fútbol europeo que se enfrentan en la Liga de Campeones.

"Por una parte es un clásico, un partido grande del fútbol europeo, Liverpool-Real Madrid por historia, por presente, es un partido que gusta ver a los aficionados. Tanto Trent como yo tenemos nuestra historia en el Liverpool y siempre sabe bien volver a un sitio donde te han querido tanto. Venimos a lo nuestro que es a hacer un buen partido y sacar un buen resultado", dijo.

Agradecido años después a lo que vivió en el Liverpool gracias a la apuesta de Rafa Benítez como entrenador, Alonso recordó aquella etapa que le inspiró para convertirse en técnico. "No fue un paso insustancial. Con Rafa estuve cinco años y aprendí mucho del fútbol de élite, de lo que no es solo jugar los partidos, pensarlos, prepararlos y además de despertar esa curiosidad me ayudó para estar aquí en estos momentos. Si te gusta el fútbol, te gusta jugar en un club como este, en los grandes de Europa como Liverpool y Real Madrid. Fueron años muy buenos que recuerdo y me ayudan en el día a día como entrenador", aseguró.

Y recordó una de las finales icónicas de la historia de la Liga de Campeones, el 'milagro de Estambul', donde el Liverpool se proclamó campeón tras ir perdiendo 3-0 al descanso. "Nos habíamos clasificado para jugar la final y el ultimo partido de liga, ante el Tottenham, Gerrard falló un penalti. A la semana siguiente jugábamos la final de la Champions y Rafa designó que el lanzador era yo o Kewell. Cuando se produjo el penalti, Harry ya no estaba porque le habían cambiado y me tocaba a mí, sin haber tirado ningún penalti en el fútbol profesional", recordó. "A la segunda entró. Probablemente cambió mi historia como jugador y la del Liverpool también porque fue el 3-3 de aquella final inolvidable", añadió.

Xabi cierra el caso Vinicius

Xabi Alonso fue preguntado por las palabras de Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, sobre el comportamiento de Vinícius en el clásico, y aseguró que tras la petición de perdón del futbolista brasileño, "se quedó bien zanjado. Hablé con Vinícius del tema, de la reacción. Le he dicho lo que pensaba, que cometió un error. Él lo entendió. Pidió disculpas y creo que está resuelto", dijo Ancelotti en Río de Janeiro tras anunciar los convocados para los próximos amistosos de Brasil. Esas palabras del último técnico del Real Madrid se le trasladaron en la sala de prensa de Anfield a Xabi Alonso. "Para mí fue importante hablarlo el miércoles, que él lo hiciera con todos los compañeros y conmigo mismo. Se quedó bien zanjado. Son cosas que pueden pasar, que no queremos que se repitan y ahí se quedó", aseguró.

Otro tema del que es protagonista Vinícius, el lanzamiento de penaltis tras querer lanzar el segundo que le señalaron al Real Madrid ante el Valencia el pasado sábado, y fallarlo, volvió a ser tratado por Xabi Alonso. El técnico dejó clara la consigna que tiene el brasileño y Kylian Mbappé. "Nosotros marcamos quién es el lanzador, en este caso es Kylian. Luego toman las decisiones. Para mañana el primero en la lista volverá a ser Kylian", dijo.

También será muy especial el partido para Trent Alexander-Arnold, que regresa a Anfield para enfrentarse al club en el que se formó y en el que posteriormente triunfó. Xabi Alonso le ve en condiciones para ser titular. "Hemos hablado del equipo y el club, no del recibimiento que le darán, pero él tiene que tener su propio estilo y disfrutarlo a su manera. Su historia es diferente a la mía, nació aquí, le recuerdo en la cantera cuando era pequeño. Tiene que disfrutar el momento. Es bonito volver", afirmó.

En la misma línea que con Trent, Xabi Alonso pidió tiempo para uno de los grandes fichajes del Liverpool al que dirigió en el Bayer Leverkusen, Florian Wirtz. "Es cuestión de tiempo. Es un gran cambio para él venir a Liverpool después de tantos años en Alemania, toda su vida. Tiene que adaptarse, pero es un jugador muy especial, con muchas cualidades, con personalidad y competitivo. Cuando haga el cambio que ha pasado con muchos jugadores en la Premier se verá que es especial. Espero que no sea mañana, pero creo que pronto va a demostrar sus cualidades y su clase", sentenció.